Mε πρωταγωνίστρια τη Σαρλότ Λε Μπον, ο Jacquemus παρουσιάζει τη τσάντα «Le Valérie», εμπνευσμένη από τη μητέρα του

Όταν ο Jacquemus δίνει «ψυχή» στα αντικείμενα

Ο Σιμόν Πορτ Ζακεμούς ξέρει καλά πώς να «πλέκει» το συναίσθημα με τη μόδα και, αυτή τη φορά παρουσίασε τη νέα τσάντα του οίκου Jacquemus , εμπνευσμένη από τη μητέρα του.

Η νέα καμπάνια του Jacquemus παρουσιάζει τη νέα τσάντα του οίκου, Le Valérie, με την Σαρλότ Λε Μπον να πρωταγωνιστεί σε μια σειρά μικρών φιλμ αποτυπώνοντας την πολύπλευρη προσωπικότητα της σύγχρονης γυναίκας και, φυσικά, της νέας τσάντας του οίκου.



Η Σαρλότ Λε Μπον, η οποία έχει ξεχωρίσει από στη σειρά The White Lotus, με αυτοσαρκασμό και παιχνιδιάρικη διάθεση, ζει μικρές καθημερινές στιγμές. Μεταξύ άλλων βάζει το κραγιόν της και μπλέκει το λουρί της τσάντας της στο πόμολο της πόρτας συνθέτοντας με αυτόν τον τρόπο ένα πορτρέτο που είναι ταυτόχρονα κομψό και αληθινό, όπως ακριβώς και η νέα τσάντα του οίκου, Valérie.

Η τσάντα, εμπνευσμένη και αφιερωμένη στη μητέρα του Jacquemus, αποτελεί μέρος της συλλογής “Le Paysan” για την άνοιξη του 2026 και είναι σαν μια φυσική συνέχεια των θεμάτων που αγαπά ο δημιουργός, την οικογένεια, τη μνήμη και τις ρίζες. Με καθαρές γραμμές και ένα χαρακτηριστικό μεταλλικό κλείσιμο - δαχτυλίδι, η Valérie επαναπροσδιορίζει τη θηλυκότητα μέσα από τη νοσταλγία και τη σύγχρονη αισθητική.

«Είμαι πολύ συγκινημένος που παρουσιάζω τη νέα μου τσάντα, η οποία πήρε το όνομά της από τη μητέρα μου, Valérie. Σε αυτή την πρώτη καμπάνια, μια αντανάκλαση του πνεύματός της, πάντα με μια πινελιά χιούμορ και ποίησης» έγραψε ο σχεδιαστής στην επίσημη σελίδα του οίκου στο Instagram.



Μαζί με την καμπάνια, ο οίκος παρουσιάζει ειδικές εγκαταστάσεις τύπου «αγοράς» στα flagship καταστήματα σε Παρίσι, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Λονδίνο και Ντουμπάι, όπου οι επισκέπτες μπορούν να εξατομικεύσουν τη δική τους Valérie.

