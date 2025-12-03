H Artpoint Papasotiriou μεταμορφώνει τον Δίσκο της Φαιστού σε σύμβολο σύγχρονης αισθητικής

H Artpoint Papasotiriou είναι πολλά περισσότερο από μια μπουτίκ. Είναι ένας ύμνος στην ελληνική τέχνη και την ιστορία.

Από το 2010, η οικογένεια Παπασωτηρίου και η Artpoint Papasotiriou συνεχίζει την παράδοση της πολιτιστικής προσφοράς μέσα από ένα δημιουργικό εγχείρημα, το οποίο ενώνει το παρελθόν με το παρόν, την τέχνη με την ιστορία και την αριστοτεχνία με το κόσμημα.



Στο φυσικό κατάστημα του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», αλλά και στο website, θα ανακαλύψεις αντίγραφα μουσείων, κοσμήματα και πρωτότυπα δώρα υψηλής ποιότητας, αισθητικής και αξίας, δημιουργημένα με μεράκι και αγάπη από Έλληνες καλλιτέχνες. Κάθε ένα από αυτά αποτελεί ένα μικρό έργο τέχνης, ένα δημιούργημα που φέρνει τη μνήμη στη σύγχρονη ζωή.



Όλες οι δημιουργίες είναι εμπνευσμένες από το μεγαλείο της Αρχαίας Ελλάδας, με τον Δίσκο της Φαιστού να γίνεται τώρα κόσμημα, το οποίο επιτρέπει σε όποιον το φορά να φέρει μαζί του ένα σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας.

Η Artpoint Papasotiriou μεταμορφώνει τον Δίσκο της Φαιστού σε σύμβολο σύγχρονης αισθητικής

Η συλλογή της Artpoint Papasotiriou αντλεί έμπνευση από ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαίας Ελλάδας, τον Δίσκο της Φαιστού. Με τα 241 ανεξήγητα σύμβολά του, ο Δίσκος παραμένει ένα αίνιγμα που σαγηνεύει αρχαιολόγους και καλλιτέχνες εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.



Ένα αρχαίο σύμβολο αποκτά νέα φωνή: γίνεται κόσμημα, γίνεται αφήγηση, γίνεται ο πιο κομψός τρόπος να κρατά κανείς την ιστορία κοντά του.



Η φιλοσοφία του brand άλλωστε είναι, κάθε δημιουργία να έχει ουσία, νόημα και ταυτότητα, με τα παραπάνω δημιουργήματα να αντιπροσωπεύουν τις αξίες της Artpoint Papasotiriou με τον καλύτερο τρόπο. Κάθε τι που θα βρεις στην Artpoint Papasotiriou άλλωστε δεν αποτελεί μονάχα αντικείμενο τέχνης αλλά πολιτιστικό φορέα που «συνομιλεί» με τον χρόνο.



