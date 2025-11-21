Στην Kids Fair Collection τα παιδιά σχεδιάζουν για τα παιδιά και η προσφορά δεν είχε ποτέ πιο σπουδαίο όραμα

Όταν η δημιουργική πράξη αφήνει ένα σπουδαίο κοινωνικό αποτύπωμα.

Σκέψου έναν κόσμο όπου, έννοιες όπως ο εθελοντισμός, η προσφορά, η μόδα, η φροντίδα, η δημιουργικότητα, γίνονται ένα, και όλα αυτά υπό το πρίσμα και το βλέμμα των παιδιών. Αυτός ο κόσμος είναι υπαρκτός και παίρνει «σάρκα» και πνεύμα, μέσα από την Kids Fair Collection, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συνδέει την παιδική δημιουργικότητα με τον παιδικό εθελοντισμό, την κοινωνική προσφορά και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.



Τι είναι η Kids Fair Collection όμως και πώς γεννήθηκε η ιδέα της; Τι ενέπνευσε τη δημιουργία ενός κοινωνικού εγχειρήματος γύρω από τη μόδα και τα παιδιά; Η Kids Fair Collection ιδρύθηκε το 2017 στην Αθήνα ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με την πρωτοβουλία να προκύπτει από την επιθυμία της ιδρύτριας, Σίσσυς Κλητοράκη, να συνδέσει την παιδική δημιουργικότητα με τον παιδικό εθελοντισμό, την κοινωνική προσφορά και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Μέσα από συμμετοχικές δράσεις, ενδυναμώνει παιδιά και εφήβους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργούν, να συνεργάζονται και να προσφέρουν με τρόπο ουσιαστικό και βιωματικό.

Σίσσυ Κλητοράκη, Ιδρύτρια της Kids Fair Collection/ Photo Credits: Vasia Skylakaki

Πρακτικά, μαθητές σχεδιάζουν ρούχα, παιχνίδια αγκαλιάς και άλλα είδη, τα οποία υλοποιούνται χρησιμοποιώντας πλεονάζοντα υφάσματα άριστης ποιότητας, με τα τελικά προϊόντα να φτάνουν σε παιδιά και νέους που χρειάζονται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο φροντίδας. Η διαδικασία αυτή μετατρέπει τη δημιουργική πράξη σε ένα σπουδαίο κοινωνικό αποτύπωμα.

Όταν η δημιουργία αποκτά ουσιαστικό νόημα

«Σχεδιασμένα από παιδιά, φτιαγμένα με αγάπη, δοσμένα με σκοπό».

Αυτή η φράση δεν είναι απλώς το σύνθημα της Kids Fair Collection, αλλά αντικατοπτρίζει όλη την φιλοσοφία του εγχειρήματος και επί της ουσίας είναι ο πυρήνας της δράσης. Κάθε σχέδιο ξεκινά από έναν μικρό δημιουργό με μια ζωγραφιά, μια ιδέα, ένα χρώμα που τον εμπνέει.

«Οι δημιουργίες των παιδιών υλοποιούνται σε τελικό υφασμάτινο αντικείμενο, ρούχο ή παιχνίδι και κατασκευάζονται από επαγγελματίες ράφτες με ιδιαίτερη φροντίδα και σεβασμό στην παιδική έμπνευση. Τα ρούχα ή τα έσοδα από αυτά προσφέρονται σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη και χρειάζονται στήριξη. Έτσι, η δημιουργία αποκτά ουσιαστικό νόημα – γίνεται προσφορά».

Kids Fair Collection

Οι «tiny designers» του Kids Fair Collection

Οι μαθητές που συμμετέχουν ως δημιουργοί, προέρχονται από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς που συνεργάζονται με την Kids Fair Collection – όπως το Pierce, το St. Catherine’s, τα Παιδικά Χωριά SOS..καθώς και άλλα σχολεία.

Κάθε «tiny designer», μου λέει η Αντωνία Δρίτσα, μέλος της οργάνωσης, ενθαρρύνεται να αφήσει τη φαντασία του ελεύθερη, να συνεργαστεί, να εκφραστεί και να κατανοήσει τη δύναμη της δημιουργικότητας μέσω του σκίτσου του το οποίο και θα γίνει εντέλει το μέσο της κοινωνικής προσφοράς. Για τα παιδιά, η εμπειρία αυτή δεν είναι απλώς ένα δημιουργικό εργαστήριο, είναι ένα μάθημα ζωής, μια ενίσχυση της ενσυναίσθησής τους.

«Από τη ζωγραφιά στο ρούχο η διαδικασία είναι μαγική»



«Το παιδί της ομάδας δράσης φιλοτεχνεί, δημιουργεί μια ζωγραφιά, εμπνευσμένη από ό,τι αγαπά. Η ομάδα της Kids Fair Collection μετατρέπει το σχέδιο σε ρούχο ή κάποιο αντικείμενο από ύφασμα. Συγκεκριμένα, οι ράφτες αναλαμβάνουν να το φέρουν στη ζωή, με προσοχή στη λεπτομέρεια και την ποιότητα. Το τελικό προϊόν προσφέρεται σε ένα παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες και έτσι η δράση μας ολοκληρώνει έναν κύκλο φροντίδας, σύνδεσης και αλληλεγγύης μεταξύ συνομηλίκων.



»Κάθε ρούχο της συλλογής και κάθε είδος από ύφασμα που δημιουργείται είναι μοναδικό και χειροποίητο, προσαρμοσμένο ειδικά για το παιδί που θα το κρατήσει. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί χρόνο, ακρίβεια και αφοσίωση αλλά είναι και αυτό που κάνει κάθε κομμάτι ξεχωριστό εξασφαλίζοντας ποιότητα, βιωσιμότητα και προσωπικότητα σε κάθε ρούχο. Η ομάδα βλέπει αυτή τη διαδικασία όχι ως δυσκολία, αλλά ως έκφραση αγάπης και σεβασμού προς τα παιδιά

αλλά και τον τελικό μας "ευγενή σκοπό"».

Kids Fair Collection

«Για εμάς η χαρά είναι κεντρική αξία. Όλα ξεκινούν από εκεί – γιατί η χαρά είναι θεμελιώδης – είναι μεταδοτική, δημιουργεί σύνδεση και τελικά είναι μια στάση ζωής που καλλιεργεί ανθεκτικότητα»

«Αν και κάθε εγχείρημα της Kids Fair Collection συνδυάζει δημιουργικότητα, κοινωνική προσφορά, εθελοντισμό και βιωσιμότητα, η «καρδιά» της δράσης βρίσκεται στην παιδική δημιουργικότητα και την καλλιέργεια του εθελοντισμού. Εκεί γεννιέται η χαρά και η ελπίδα — τόσο για τα παιδιά που δημιουργούν όσο και για εκείνα που λαμβάνουν. Μέσα από τη διαδικασία αυτή χτίζονται γέφυρες ανάμεσα σε παιδιά που, παρότι μπορεί να βιώνουν διαφορετικές ανάγκες, μοιράζονται περισσότερα κοινά απ’ όσα φανταζόμαστε. Είναι αυτή η εμπειρία που εμπνέει, κινητοποιεί και ενώνει.

»Από τη στιγμή που ένα παιδί δημιουργεί για ένα άλλο παιδί, ειδικά για εκείνα που δοκιμάζονται σκληρά, το προσφέρει με τον πιο όμορφο τρόπο. Διακριτικά. Ειλικρινά. Εμψυχωτικά. Για εμάς η χαρά είναι κεντρική αξία. Όλα ξεκινούν από εκεί – γιατί η χαρά είναι θεμελιώδης – είναι μεταδοτική, δημιουργεί σύνδεση και τελικά είναι μια στάση ζωής που καλλιεργεί ανθεκτικότητα. Γι’ αυτό, ο βασικός λόγος που κάνουμε αυτές τις δράσεις είναι να φέρουμε χαρά. Θέλουμε τα παιδιά να το αισθανθούν αυτό πρώτα μέσα τους.

«Παράλληλα, στόχος μας είναι να εμφυσήσουμε στις μικρές και νεαρές ηλικίες την έννοια του εθελοντισμού. Να δείξουμε στα παιδιά ότι μπορούν να γίνουν φορείς θετικής αλλαγής – και αυτό το καταλαβαίνουν πολύ φυσικά μέσα από τη δημιουργία».



«Όταν συνειδητοποιούν ότι το έργο τους μπορεί να προσφέρει χαρά σε κάποιον άλλον, τότε αλλάζει και ο τρόπος που βλέπουν τον εαυτό τους. Αποκτούν αυτοπεποίθηση, κατανοούν την αξία της αλληλεγγύης και συνειδητοποιούν σταδιακά ότι ο εθελοντισμός δεν είναι «παροχή», αλλά πράξη αμοιβαίου σεβασμού. Και εκεί ακριβώς, η τέχνη γίνεται κάτι περισσότερο από έκφραση – γίνεται εργαλείο μάθησης, θεραπείας και κοινωνικής σύνδεσης. Αυτή η τριπλή κλιμάκωση της πρόθεσης μας σε κάθε δράση – χαρά, εθελοντισμός, τέχνη, είναι κάθε φορά το μεγάλο στοίχημα των ανθρώπων της Kids Fair Collection».

«Μια χαρακτηριστική ιστορία ήταν όταν ένα παιδί που έλαβε bomber τζάκετ ρώτησε πώς θα μπορούσε να μάθει να σχεδιάζει τα δικά του ρούχα»



«Η απόκριση των παιδιών που λαμβάνουν τα ρούχα είναι ουσιαστική. Δέχονται τα ρούχα ως προϊόν πρωτότυπου σχεδιασμού και όχι ως δεύτερη χρήση, γεγονός που ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και αναγνωρίζει την ατομικότητά τους. Από την άλλη, η παρατήρηση των μαθητών ότι οι σχεδιαστικές τους ιδέες «φοριούνται» από άλλους συνομηλίκους τους ενισχύει την ικανότητά τους να κατανοούν και να σέβονται τους άλλους. Μια χαρακτηριστική ιστορία ήταν όταν ένα παιδί που έλαβε bomber τζάκετ ρώτησε πώς θα μπορούσε να μάθει να σχεδιάζει τα δικά του ρούχα — μια μικρή αλλά ξεκάθαρη ένδειξη ότι η εμπειρία ενεργοποιεί τη δημιουργικότητά του και, γιατί όχι, θέτει μελλοντικό προσανατολισμό».

Kids Fair Collection

«Τα παιδιά βιώνουν την ιδέα kids to kids με μεγάλο ενθουσιασμό. Η διαδικασία πραγματώνεται μέσα από τρία βασικά στοιχεία: Πρώτον, τα παιδιά που συμμετέχουν ως σχεδιαστές αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο — επιλέγουν υφάσματα, δημιουργούν το σχέδιό τους, με γνώμονα ένα «σύνομηλικό» παιδί που θα το φορέσει. Αυτό μεταμορφώνει την πράξη της προσφοράς σε προσωπική αποστολή. Δεύτερον, το γεγονός ότι τα ρούχα είναι καινούργια, σχεδιασμένα «για» και όχι «από δεύτερο χέρι» — κάνει τα παιδιά να νιώσουν ότι χτίζουν κάτι αξιόλογο με τα ίδια τους τα χέρια για κάποιον που το χρειάζεται.

»Τρίτον, η βιωματική εμπλοκή – μέσα από εργαστήρια, δράσεις και συνεργασίες— τους δίνει την αίσθηση της συμμετοχής και της ευθύνης, ενισχύοντας την συνείδηση ότι μπορούν να γίνουν ενεργοί πολίτες με κοινωνικό αντίκτυπο. Τα παιδιά δεν βλέπουν απλώς ότι «δίνουν», αλλά ότι δημιουργούν και συνδέονται με άλλους συνομήλικούς τους — μέσα από τη δράση kids to kids ζουν τη διαδικασία ως μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού κύκλου».

Η Kids Fair Collection ορίζει ως βασικό πυλώνα της δραστηριότητάς της την εναλλακτική διαχείριση υφασμάτων.

«Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε πλεονάζοντα υφάσματα από ιδιωτικές και επαγγελματικές συλλογές, τα οποία βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Με αυτή τη διαδικασία συμβάλλουμε στη μείωση των απορριμμάτων από υφαντικές ύλες, άρα σε έναν ενεργό σεβασμό προς το περιβάλλον. Τα υφασμάτινα αντικείμενα που παράγουμε είναι καινούρια, υψηλής ποιότητας, και σχεδιασμένα «από παιδιά για παιδιά», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για αξιοπρεπή και υπεύθυνη ενδυμασία και όχι απλώς ανακύκλωση δεύτερου χεριού.

»Συνοψίζοντας, η Kids Fair Collection συνδυάζει την κοινωνική δράση με την περιβαλλοντική ευθύνη, μετατρέποντας την έννοια της δημιουργίας και προσφοράς σε πράξη που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον».

«Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας είναι ότι αλλάζουμε την καθημερινότητα των παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη»

«Με πάνω από 20 δράσεις και 50 συνεργάτες, το μεγαλύτερο επίτευγμά μας είναι ότι αλλάζουμε την καθημερινότητα των παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη. Στόχος μας δεν είναι μόνο η παροχή ρούχων, αλλά η συμμετοχή τους στη διαδικασία ως δημιουργοί και αποδέκτες, με αξιοπρέπεια και χαρά, ενσωματώνοντας παράλληλα αξίες περιβαλλοντικής αειφορίας και βιωσιμότητας. Αυτό φαίνεται στην πρακτική: στο παιδί που φοράει το δικό του ρούχο, στο σχολείο που συμμετέχει στη δράση, στον συνεργάτη που δηλώνει ότι αποτελεί μέρος του εγχειρήματος. Το κύριο επίτευγμα είναι η ανθρώπινη αλλαγή: η ενδυνάμωση του παιδικού εθελοντισμού, η ανάπτυξη ενσυναίσθησης στα σχολεία και η προώθηση βιώσιμων πρακτικών».

Kids Fair Collection

«Παιδιά ξετυλίγουν τη δημιουργικότητά τους για να σχεδιάσουν ρούχα για παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας ή νοσοκομεία»

«Η ανταπόκριση είναι ουσιαστική και πολλαπλή. Παιδιά ξετυλίγουν τη δημιουργικότητά τους για να σχεδιάσουν ρούχα για παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας ή νοσοκομεία. Ιδιώτες και εταιρείες προσφέρουν υφάσματα σε άριστη κατάσταση για χρησιμοποίηση, δείχνοντας πως η κοινωνική ευθύνη και η περιβαλλοντική συνείδηση σε ένα έργο συνδυάζονται. Οι φορείς και τα σχολεία συμμετέχουν σε δράσεις και εκδηλώσεις (όπως εργαστήρια, εκθέσεις, διαγωνισμούς) που χαράσσουν κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα. Έτσι ο κόσμος την αγκαλιάζει όχι απλώς ως «χάρηκα να βοηθήσω», αλλά ως ένα ζωντανό κοινωνικό έργο που συνδέει δημιουργία, προσφορά και σεβασμό στο παιδί – και στο περιβάλλον. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι συμμετοχής, σε περίπτωση που θέλει κανείς να συμβάλλει στο έργο μας: μπορεί κάποιος να γίνει «Φίλος» της οργάνωσης με ετήσια συνδρομή ή να κάνει δωρεά οποιουδήποτε ποσού. Επίσης αν έχετε σε άριστη κατάσταση υφάσματα (ιδιωτικά ή επαγγελματικά) μπορείτε να τα διαθέσετε υπέρ του σκοπού μας.

»Επιπλέον μπορείτε να συμμετέχετε με τον χρόνο σας, τις ικανότητές σας – ως εθελοντής/εθελόντρια, είτε ως σχολείο που θέλει να εντάξει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του δράση δημιουργίας. Αν εκπροσωπείτε δομή, ξενώνα, σχολείο ή άλλη ΜΚΟ – μπορείτε να ζητήσετε να οργανωθεί δράση για τα παιδιά σας ή να αναπτύξουμε από κοινού πρωτοβουλία. Η Kids Fair Collection έχει μπροστά της διάφορα επόμενα βήματα και όνειρα, παραμένοντας απόλυτα εναρμονισμένη με το όραμά της για έναν κόσμο όπου κάθε παιδί μεγαλώνει με αρχές τον εθελοντισμό, την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευθύνη».

«Αν θέλουμε να δούμε έναν κόσμο πιο δίκαιο και ευγενικό απέναντι στην αξιοπρέπεια του άλλου, οφείλουμε να καλλιεργούμε από νωρίς στα παιδιά τον σεβασμό στη διαφορετικότητα»



«Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι μας είναι η επέκταση των βιωματικών εργαστηρίων σε περισσότερα σχολεία και ηλικιακές ομάδες, ώστε ο εθελοντισμός να γίνεται μέρος της καθημερινότητας των παιδιών. Η ανάπτυξη ενός δικτύου νέων εθελοντών, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν ενεργούς ρόλους σε δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, χτίζοντας γέφυρες-αλληλεγγύης μεταξύ συνομηλίκων. Η ενίσχυση της προώθησης της κυκλικής οικονομίας: μεγαλύτερη χρήση πλεοναζόντων υφασμάτων, καινοτόμες μορφές παραγωγής που μειώνουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των παιδιών χωρίς αποκλεισμούς. Η καθιέρωση του ρόλου της ΜΚΟ ως φορέα αναφοράς στην Ελλάδα για την καλλιέργεια εθελοντικής συνείδησης από μικρή ηλικία — με στόχο η δράση να μην είναι περιστασιακή, αλλά να γίνει θεσμική πρακτική.

»Με αυτά τα βήματα, η Kids Fair Collection συνεχίζει να χτίζει μια γενιά που δεν παρατηρεί απλώς — συμμετέχει, μοιράζεται και ενεργεί για τον άλλον, για το περιβάλλον, για το μέλλον. Ως ΜΚΟ, ανοίγουμε δρόμους για να κρατήσουν τα παιδιά ζωντανή την ενσυναίσθηση που φέρουν μέσα τους. Αν θέλουμε να δούμε έναν κόσμο πιο δίκαιο και ευγενικό απέναντι στην αξιοπρέπεια του άλλου, οφείλουμε να καλλιεργούμε από νωρίς στα παιδιά τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.»