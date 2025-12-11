Η Miu Miu λανσάρει το UNO που θα ήθελες να έχεις στη συλλογή σου, θα έδινες όμως 575 δολάρια για μια τράπουλα;

Ολοένα και περισσότεροι οίκοι μόδας κυκλοφορούν τα δικά τους αξεσουάρ και items, με τη Miu Miu τώρα να ακολουθεί έναν πιο παιχνιδιάρικο δρόμο και να λανσάρει το πρώτο της Uno.

Πρόσφατα είδαμε τον οίκο Bottega Veneta να συνεργάζεται με τη Jenga για μια πολυτελή εκδοχή του κλασικού παιχνιδιού ενώ από την άλλη ο οίκος Hermès λάνσαρε τσιρότα που θυμίζουν μικρά συλλεκτικά έργα τέχνης.

Οι οίκοι πλέον δεν περιορίζονται μόνο στα fashion items αλλά αναζητούν τρόπους να μπουν στην καθημερινότητα του καταναλωτικού τους κοινού με απρόσμενα, συλλεκτικά αντικείμενα, που γίνονται αμέσως iconic items.

Μέσα σε αυτή τη λογική, η Miu Miu επιστρέφει με κάτι που κανείς δεν περίμενε αλλά όλοι θέλουμε, κυκλοφορώντας το νέο UNO X Miu Miu.

Η Miu Miu λανσάρει το UNO που θα ήθελες να έχεις στη συλλογή σου

Το limited edition αυτό σετ είναι φτιαγμένο αποκλειστικά από τη Miu Miu και απευθύνεται σε όσους εκτιμούν τις μικρές luxury λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Η τράπουλα UNO είναι ειδικά σχεδιασμένη, με custom γραφικά που δίνουν στο κλασικό παιχνίδι μια πιο playful αλλά απόλυτα κομψή ταυτότητα ενώ η θήκη είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή.

Κατασκευασμένη από μαλακό nappa leather, με flap closure και ένα διακριτικό αλλά έντονο logo σε αντίθεση χρωμάτων, η θήκη θυμίζει αξεσουάρ που θα μπορούσε εύκολα να σταθεί δίπλα στα πορτοφόλια ή τα mini bags του οίκου.

Το σετ να σου πούμε πως έρχεται σε ειδική συσκευασία, όπως αρμόζει σε κάθε συλλεκτικό κομμάτι άλλωστε. Η τιμή του, όπως βλέπουμε στο επίσημο site της Miu Miu, ανέρχεται 575 δολάρια, το UNO X Miu Miu και φυσικά εντάσσεται στην κατηγορία των luxury gifts, αν ψάχνεις λοιπόν ένα υπερπολυτελές επιτραπέζιο για τους φίλους σου, τώρα ξέρεις ποιο να επιλέξεις.

