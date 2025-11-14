Η συνεργασία που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι – Ο οίκος Bottega Veneta και το Jenga κυκλοφόρησαν το πιο fashionable επιτραπέζιο

Τι γίνεται όταν η υψηλή ραπτική συναντά το παιχνίδι;

Ο ιταλικός οίκος Bottega Veneta βγαίνει από τα συνηθισμένα του και «μπαίνει» στον κόσμο του επιτραπέζιου παιχνιδιού, με τη νέα κυκλοφορία του να είναι τόσο fun όσο και στιλάτη χρειάζεσαι.

Η νέα συνεργασία του οίκου με το εμβληματικό παιχνίδι Jenga, φέρνει στην αγορά ένα παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους – λάτρεις της μόδας και του design, που υπόσχεται να κάνει το παιχνίδι τόσο διασκεδαστικό όσο και μοδάτο.

Bottega Veneta x Jenga

Το Jenga σε αυτή την εκδοχή φέρει την «υπογραφή» Bottega Veneta τόσο στην επιλογή των υλικών όσο και στην αισθητική του. Πιο συγκεκριμένα, η ξύλινη δομή είναι από μικτό χρωματιστό ξύλο καρυδιάς Ιταλίας ενώ η θήκη που το περιβάλλει έχει κατασκευαστεί από δέρμα με το χαρακτηριστικό Intrecciato πλέγμα του οίκου, σε έντονο κόκκινο χρώμα.

Bottega Veneta x Jenga

O οίκος Bottega Veneta συνεργάζεται με το Jenga και μόλις κυκλοφόρησε το πιο fashionable επιτραπέζιο

To συλλεκτικό παιχνίδι κοστίζει 5200 ευρώ και, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα του οίκου, αυτά τα στοιχεία, το ξύλο και το δέρμα Intrecciato, μετατρέπει ένα αντικείμενο παιχνιδιού σε πολυτελές design κομμάτι, ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία και την κληρονομιά του οίκου Bottega Veneta.

Bottega Veneta x Jenga

Σε αυτό το σημείο να σου πούμε πως το Intrecciato πλέγμα, το οποίο αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’70, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία του οίκου, ένα στοιχείο που συμβολίζει την αριστοτεχνία στο δέρμα και την Ιταλική δεξιοτεχνία. Τώρα, μέσω αυτής της συνεργασίας, το signature στοιχείο του οίκου «βγαίνει» από τις τσάντες και περνά στο παιχνίδι.

