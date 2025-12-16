Η Βάσια Κωσταρά σε ρολό creative director παρουσίασε μια μικρού μήκους ταινία, με αφορμή τη νέα της συλλογή, σαν ένα άλλο κινηματογραφικό αριστούργημα, έτοιμο για πρώτη προβολή στη μεγάλη οθόνη.

Η αποκάλυψη του φιλμ έγινε εχθές, σε ένα εντυπωσιακό event και μέσα από τα καρέ που συνδέουν μόδα, τέχνη και κινηματογράφο, οι αισθήσεις ενώνονται και μπερδεύονται με μαεστρικό τρόπο.

Σε επιμέλεια του Ali Ali, σκηνοθέτη και σεναριογράφο από το Κάιρο και την Αίγυπτο, ιδρυτή του Good People, το φιλ με τίτλο «A Not So Silent Night» παρουσιάζει μια Χριστουγεννιάτικη δυστοπία, γεμάτη αντιθέσεις και εναλλαγές, χωρίς να χάνει ίχνος από τη λάμψη της γιορτινής περιόδου.

A NOT SO SILENT NIGHT

H κινηματογραφική καμπάνια της Βάσιας Κωσταρά και η όχι και τόσο silent night της Κλέλιας Ανδριολάτου

Σαν μια άλλη Έμα Στόουν σε ένα Λανθιμικό αριστούργημα, η Κλέλια Ανδριολάτου φόρεσε το πιο λαμπερό της κόκκινο βελούδινο φόρεμα, γεμάτο λάμψεις και με cut out λεπτομέρεια στο μπούστο, δημιουργία της πολυαναμενόμενης εορταστικής συλλογής της Βάσιας Κωσταρά και κάθισε γύρω από το γιορτινό τραπέζι, μέχρι που απεγκλωβίζεται από τον «κύκλο» των κανόνων και φεύγει με έναν θεαματικό χορό.

Φυσικά, μαζί με την Κλέλια Ανδριολάτου βλέπουμε και τον γοητευτικό Βασίλη Μήχα να «κλέβει» από τη λάμψη των γιορτών και να διεκδικεί και εκείνος της θέση του, με μια πιο ήρεμη δυναμική όμως.

A NOT SO SILENT NIGHT

Σε επόμενο καρέ, η νεαρή ηθοποιός φορώντας ένα πουκάμισο κόκκινο πουκάμισο χορεύει μόνη της υπό το φως του φεγγαριού, κάνοντας αλλόκοτες κινήσεις, μέσα σε έναν λιβιδινικό οίστρο, ενώ σε άλλο πλάνο φαίνεται να εισέρχεται σε ένα γιορτινό ρεβεγιόν, φορώντας ένα εντυπωσιακό πετρολ σατέν φόρεμα κρατώντας στο χέρι της μια γούνινη εσάρπα σε ίδια απόχρωση.

Η εορταστική συλλογή του brand Vassia Kostara κυκλοφορεί σήμερα στο επίσημο site του brand.