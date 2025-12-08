O Demna παρουσίασε το Generation Gucci, ένα lookbook από ένα show που δεν έγινε ποτέ - Η ΑΙ προσθήκη που δεν λάτρεψαν οι θαμαστές

Μετά το κινηματογραφικό αριστούργημα που παρουσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, ο Demna συνεχίζει να αποκαλύπτει το νέο όραμά του για τον οίκο Gucci.

Ο σχεδιαστής παρουσίασε το Generation Gucci, μια συλλογή που λειτουργεί σαν ένα lookbook ενός «ψεύτικου» show. Η συλλογή Generation Gucci, είναι σχεδιασμένη γύρω από την ιδέα μιας φανταστικής επίδειξης του οίκου Gucci, μιας επίδειξης που δεν έγινε ποτέ.

Γεμάτη με κομμάτια της εποχής του Tom Ford, πασπαλισμένα με την αισθητική της Frida Giannini και φλοράλ νότες σαν του Alessandro Michele, η πρώτη «ψεύτικη» συλλογή του Demna φέρνει υπογραφές του οίκου από τα '70s έως και τα '90s, χτίζοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο μια collection γεμάτη ιστορικές αναφορές και υπαινιγμούς για το μέλλον.

O Demna παρουσίασε το Generation Gucci, ένα lookbook από ένα show που δεν έγινε ποτέ

Το lookbook που παρουσιάστηκε, φωτογραφημένο από τον ίδιο τον Demna, απεικονίζει μια πασαρέλα που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, στην οποία όμως βλέπουμε μεταξύ άλλων κομψά ραμμένα κοστούμια, γυαλιά ηλίου aviator, βαθιά σατέν ντεκολτέ, μίνιμαλ τζιν χωρίς ραφές, ανάγλυφα παλτό και ζώνες οι οποίες παρουσιάζουν μια κομψή ερμηνεία της εμβληματικής αγκράφας Double G, στοιχεία σχεδιασμένα προσεκτικά για να θυμίζουν την κληρονομιά του οίκου.





Στο πλαίσιο της παρουσίασης της Pre – Fall 2026 συλλογής, ο οίκος δημοσίευσε και δύο AI generated βίντεο, από το «show», τα οποία βέβαια δεν ενθουσίασαν τους θαυμαστές.

Η ΑΙ προσθήκη που δεν λάτρεψαν οι θαμαστές

Συγκεκριμένα, στο ένα βίντεο φαίνεται το μοντέλο Gloria Maria, να περπατά στην πασαρέλα, με τους θαυμαστές να προσπαθούν στο βάθος να τη φωτογραφήσουν, ένα πλάνο που, όπως έγραψαν οι χρήστες του Instagram, βγάζει μάτι πως είναι AI και δεν βρίσκουν το νόημα πίσω από αυτή τη χρήση.

Από την άλλη, μια σειρά από μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην καμπάνια, όπως ο Cao Chang και η Teti Mar, φαίνονται να περπατούν στην πόλη με άφθονη Gucci γοητεία και ταμπεραμέντο σε ένα AI βίντεο, πιο αληθοφανές ομως.

Η λογική πίσω από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σίγουρα ακολουθεί το concept της συλλογής. Το show για τη Generation Gucci συλλογή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, είναι φανταστικό, παρόλα αυτά ο Deman κατάφερε να το αναπαραστήσει, να το «ζωντανέψει», σαν έναν υπαινιγμό για το νέο του όραμα.

Όπως και να 'χει, το μέλλον του οίκου φαίνεται άκρως δημιουργικό και πλούσιο και, μένει μοναχά να δούμε όσα ετοιμάζει για αργότερα. Το έργο του θα παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο του νέου έτους ενώ η συλλογή θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2026.