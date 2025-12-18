Βρήκαμε το κόσμημα που θα σε συνοδεύει όλο το 2026: Το Γούρι ΖΟΕ του Οίκου ZOLOTAS, σύμβολο τύχης και κομψότητας που ταιριάζει σε κάθε στιγμή

Διάλεξε το δικό σου «ZOE» από τον οίκο ZOLOTAS.

Υπάρχουν κοσμήματα που δεν επιλέγονται απλώς για την ομορφιά τους. Επιλέγονται για το νόημα που κρύβουν μέσα τους, για την ιστορία που αφηγούνται σιωπηλά και για τη διακριτική δύναμη με την οποία συνοδεύουν κάθε νέα σου αρχή. Ένα τέτοιο παράδειγμα, που περιμένουμε πώς και πώς να μας αποκαλυφθεί κάθε χρόνο, είναι το γούρι του οίκου ZOLOTAS.

Για το 2026, ο Οίκος ZOLOTAS υποδέχεται το νέο έτος με τη συλλογή κοσμημάτων «ZOE», ένα πολύτιμο γούρι εμπνευσμένο από ένα από τα αρχαιότερα και πιο αρμονικά σύμβολα της φύσης: Tο εξαπέταλο Άνθος της Ζωής.

Κολιέ ΖΟΕ σε κίτρινο χρυσό 18ΚΤ με διαμάντι



«ZOE»: Ένα γούρι με σύγχρονη αισθητική και διαχρονικό χαρακτήρα

Εμπνευσμένο από την αρχέγονη παράδοση, το γούρι-κόσμημα «ZOE» του Οίκου ZOLOTAS αποδίδεται μέσα από έναν σύγχρονο και κομψό σχεδιασμό, που τιμά τη γεωμετρική τελειότητα του συμβόλου χωρίς υπερβολές.

Κρεμαστό ΖΟΕ σε ασήμι 925

Η συλλογή περιλαμβάνει κρεμαστά, δαχτυλίδια, βραχιόλια και σκουλαρίκια, φιλοτεχνημένα σε χρυσό 18 καρατίων και ασήμι, διακοσμημένα με πολύτιμους λίθους που αντανακλούν τη λάμψη και τη ζωντάνια του νέου έτους. Κάθε κόσμημα της συλλογής αποδεικνύει ότι η πραγματική πολυτέλεια δεν χρειάζεται ένταση για να ξεχωρίσει. Κρύβεται στη λεπτομέρεια, στην ισορροπία των γραμμών και στην αίσθηση ότι ένα κόσμημα γίνεται φυσική προέκταση του εαυτού σου. Η συλλογή «ZOE» του Οίκου ZOLOTAS ενσαρκώνει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία.

Κρεμαστό ΖΟΕ σε κίτρινο χρυσό 18ΚΤ με Διαμάντια σε δύο μεγέθη /Δαχτυλίδια ΖΟΕ σε κίτρινο χρυσό 18ΚΤ

Ο σχεδιασμός της είναι διακριτικός, βασισμένος σε καθαρές γεωμετρικές αναλογίες και στην απόλυτη συμμετρία του Άνθους της Ζωής. Χωρίς υπερβολές, χωρίς τάσεις που φθείρονται με τον χρόνο, τα κοσμήματα «ZOE» διαθέτουν εκείνη τη σπάνια ισορροπία που τα καθιστά φίνα. Γι’ αυτό και φοριούνται με την ίδια άνεση κάθε μέρα και ταιριάζουν εξίσου σε ένα απλό καθημερινό σύνολο, σε ένα αυστηρό επαγγελματικό look, αλλά και σε μια βραδινή εμφάνιση με πινελιές πολυτέλειας.

Κρεμαστό ΖΟΕ σε ασήμι 925 επιχρυσωμένο και πολύτιμο λίθο κόκκινο Αχάτη

Το Άνθος της Ζωής: Ένα σύμβολο αιώνιας αρμονίας

Η ζωή είναι ένας κύκλος και ταυτόχρονα πολλοί μικροί κύκλοι που συνυπάρχουν μέσα σε αυτόν. Αυτήν ακριβώς την ιδέα αποτύπωσαν οι αρχαίοι πολιτισμοί που παρατήρησαν με ευλάβεια την τελειότητα της φύσης: Aπό την κίνηση των ουρανίων σωμάτων έως τη συμμετρία των λουλουδιών.

Οι Βαβυλώνιοι, οι Ασσύριοι και οι Μυκηναίοι μελέτησαν τη γεωμετρική αρμονία του Άνθους της Ζωής, αναγνωρίζοντάς το ως σύμβολο ισορροπίας ανάμεσα στην καμπύλη και την ευθεία γραμμή. Από την ομηρική Τροία έως τις ακροπόλεις της Τίρυνθας και του Άργους, το Άνθος της Ζωής στόλιζε υφάσματα, κεραμικά και κοσμήματα, συμβολίζοντας τη διαρκή αναγέννηση της φύσης, την ηλιακή τελειότητα και την εσωτερική αρμονία.



Σκουλαρίκια ΖΟΕ σε ασήμι 925

Η εξάπλευρη ανάπτυξή του, όταν επεκτείνεται, τείνει προς το άπειρο. Όταν όμως περικλείεται μέσα στον κύκλο, συγκεντρώνει όλη του τη δύναμη στα απαλά, κυρτά πέταλά του φορείς πληρότητας, σταθερότητας και δημιουργίας.

Βραχιόλι ΖΟΕ σε κίτρινο χρυσό 18ΚΤ με ζαφείρι

Η ισορροπία και η δύναμη είναι το μαγικό δίδυμο που θα κάνει κάθε μέρα του 2026 πιο όμορφη και παραγωγική. Παράλληλα, είναι δύο βασικές αρχές της σύγχρονης μόδας, που επικροτεί τα minimal και balanced outfits και παράλληλα ενθαρρύνει statement δυναμικές πινελιές, όπως τα κοσμήματα της συλλογής «ΖΟΕ».

Κρεμαστό ΖΟΕ σε κίτρινο χρυσό 18ΚΤ με Διαμάντια σε δύο μεγέθη

Ένα δώρο με ουσία και προσφορά

Για το 2026, το γούρι «ZOE» αποκτά και έναν βαθύτερο συμβολισμό. Η συλλογή στηρίζει το αξιέπαινο φιλανθρωπικό έργο της ΕΛΕΠΑΠ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στα «Βήματα Ζωής» παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία. Έτσι, το κόσμημα από σύμβολο τύχης και αναγέννησης μετουσιώνεται σε μια ηχηρή πράξη αγάπης και κοινωνικής ευθύνης, αξίες που διαχρονικά χαρακτηρίζουν τον Οίκο ZOLOTAS.

Σκουλαρίκια ΖΟΕ σε κίτρινο χρυσό 18ΚΤ με διαμάντια

Γιατί κάποια κοσμήματα δεν είναι απλώς γούρια. Είναι συνοδοιπόροι σου στην καθημερινότητα. Στα όμορφα και στα δύσκολα. Φορείς μνήμης, ελπίδας και εσωτερικής ισορροπίας. Το 2026 το «ZOE» θα φορεθεί στον λαιμό, στον καρπό, σε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια για να σου υπενθυμίζει καθημερινά ότι μια νέα αρχή ανθίζει μόνο όταν στηρίζεται στην αρμονία και τη διακριτική κομψότητα.

Βραχιόλι ΖΟΕ σε ασήμι 925 επιχρυσωμένο και πολύτιμο λίθο πράσινο Αχάτη

