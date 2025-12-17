5 + 1 fashion δώρα για να χαρίσεις χαμόγελα (και στιλ) στους αγαπημένους σου

Η λίστα που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Τα δώρα είναι ένας τρόπος να δείξεις την αγάπη σου σε εκείνους που νοιάζεσαι και, ιδίως αυτή την εποχή, είναι η κατάλληλη στιγμή να «επενδύσεις» στα χαμόγελα των δικών σου ανθρώπων.

Αν βρίσκεσαι στη φάση της αναζήτησης του ιδανικού δώρου για τον φίλο σου ή την κολλητή σου, την αδερφή ή τη μαμά σου, τον σύντροφό σου – ακόμη και τη συνάδελφο που έτυχε να είναι το secret Santa σου, εμείς έχουμε ετοιμάσει την ιδανική λίστα με τα fashion δώρο που θα λατρέψουν.

Άλλωστε, τα fashion δώρα έχουν τη μαγεία ότι συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική, αφού λοιπόν σκεφτείς το γούστο των αγαπημένων σου και αναλογιστείς την καθημερινότητα και τις συνήθειές τους, μπορείς να φτιάξεις τη λίστα δώρων.

Παρακάτω πάντως έχουμε τη λίστα που χρειάζεσαι

Για την κολλητή που είναι το fashion icon της παρέας και αγαπά τα μοναδικά items, λαιμός με τρέσα απο πούλιες/ Δες εδώ

semiology

Για την αδερφή σου που συνεχώς «δανίζεται» τις τσάντες σου, Bisou Small Δερμάτινη Τσάντα Χειρός / Δες εδώ





Για τον σύντροφό σου που δεν το 'χει με το στιλ αλλά έχει εσένα, πουλόβερ Guess Jeans/ Δες εδώ





Για το secret Santa σου στο γραφείο, καπέλο Bucket Calvin Klein/ Δες εδώ





Για τη φίλη που γνωρίζει πάντα την τελευταία λέξη της μόδας, κασκόλ με σιρίτι από συνθετική γούνα

/ Δες εδώ





Για τον φίλο που αγαπά την άνεση και το στιλ, μαύρα sneakers Guess /Δες εδώ







