Τα μανικιούρ που συνδυάζουν festive διάθεση με chic αισθητική

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που η λάμψη επιστρέφει δυναμικά και το μανικιούρ γίνεται μέρος κάθε γιορτινής εμφάνισης. Τα τετράγωνα νύχια, με τη διαχρονική τους κομψότητα και τη μοντέρνα αυστηρότητα, αποτελούν τον ιδανικό καμβά για τα πιο chic γιορτινά looks. Ποια είναι όμως τα ωραιότερα τετράγωνα χριστουγεννιάτικα νύχια για φέτος;

Από βαθύ κόκκινο και elegant nude με διακριτικό shimmer, μέχρι μεταλλικές λεπτομέρειες, minimal σχέδια και glam πινελιές που χαρίζουν έξτρα λάμψη σε κάθε look, τα τετράγωνα χριστουγεννιάτικα νύχια φέτος επαναπροσδιορίζουν τη γιορτινή αισθητική. Παρακάτω, συγκεντρώσαμε τα ωραιότερα σχέδια που ισορροπούν ανάμεσα στην πολυτέλεια και το σύγχρονο ύφος, ιδανικά για να συνοδεύσουν κάθε festive εμφάνιση, από το brunch μέχρι το ρεβεγιόν.

Τα ωραιότερα τετράγωνα χριστουγεννιάτικα νύχια

Minimal Tree

Mix & Match

Rosegold Snowflakes

Red Snowflakes

Red French

Christmas Trees

Bow Accent

Green Sparkles

Mistletoe

Glitter Snowflakes