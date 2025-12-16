Χριστουγεννιάτικα νύχια τετράγωνα: 10 μανικιούρ για να συμπληρώσεις το γιορτινό look σου
Βίκυ Χριστοπούλου
16 Δεκεμβρίου 2025
Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που η λάμψη επιστρέφει δυναμικά και το μανικιούρ γίνεται μέρος κάθε γιορτινής εμφάνισης. Τα τετράγωνα νύχια, με τη διαχρονική τους κομψότητα και τη μοντέρνα αυστηρότητα, αποτελούν τον ιδανικό καμβά για τα πιο chic γιορτινά looks. Ποια είναι όμως τα ωραιότερα τετράγωνα χριστουγεννιάτικα νύχια για φέτος;
Από βαθύ κόκκινο και elegant nude με διακριτικό shimmer, μέχρι μεταλλικές λεπτομέρειες, minimal σχέδια και glam πινελιές που χαρίζουν έξτρα λάμψη σε κάθε look, τα τετράγωνα χριστουγεννιάτικα νύχια φέτος επαναπροσδιορίζουν τη γιορτινή αισθητική. Παρακάτω, συγκεντρώσαμε τα ωραιότερα σχέδια που ισορροπούν ανάμεσα στην πολυτέλεια και το σύγχρονο ύφος, ιδανικά για να συνοδεύσουν κάθε festive εμφάνιση, από το brunch μέχρι το ρεβεγιόν.
Τα ωραιότερα τετράγωνα χριστουγεννιάτικα νύχια
Minimal Tree
Mix & Match
Rosegold Snowflakes
Red Snowflakes
Red French
Christmas Trees
Bow Accent
Green Sparkles
Mistletoe
Glitter Snowflakes
