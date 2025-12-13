Άσπρα νύχια με γκλίτερ: 10 μανικιούρ που αποπνέουν (γιορτινή) πολυτέλεια
Βίκυ Χριστοπούλου
13 Δεκεμβρίου 2025
Τα άσπρα νύχια με γκλίτερ αποτελούν την πιο αιθέρια και ταυτόχρονα εντυπωσιακή πρόταση της σεζόν, μια επιλογή που συνδυάζει την καθαρότητα του λευκού με τη μαγνητική λάμψη των γιορτών. Πρόκειται για ένα μανικιούρ που αποπνέει κομψότητα χωρίς προσπάθεια, ιδανικό για την περίοδο των Χριστουγέννων, όπου η ανάγκη για κάτι λαμπερό, γιορτινό αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένο γίνεται πιο έντονη.
Για να υιοθετήσεις την τάση, μπορείς να επιλέξεις από ένα πλήρως λευκό, ομοιόμορφο glitter look μέχρι πιο διακριτικές πινελιές λάμψης στις άκρες ή τη βάση του νυχιού. Το ombre glitter σε λευκή βάση δημιουργεί ένα απαλό, μίνιμαλ look, ενώ οι μεταλλικές ή iridescent λάμψεις προσθέτουν μια πιο high-fashion διάσταση. Αν θέλεις κάτι πιο παιχνιδιάρικο, μπορείς να διανθίσεις το μανικιούρ σου με gems ή ακόμα και nail art σχέδια, όπως χιονονιφάδες και φιόγκους.
Άσπρα νύχια με γκλίτερ: Τα 10 ωραιότερα μανικιούρ
Frosted Tips
Glitter Stars
Holographic Glitter
Fallen Snow
Reverse French
Gem Details
Chunky Glitter
Snowflake Designs
Fine Glitter
Minimal Snowflakes
