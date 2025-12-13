Άσπρα νύχια με γκλίτερ: 10 μανικιούρ που αποπνέουν (γιορτινή) πολυτέλεια

Ποιος είπε ότι το κόκκινο, το μπορντό, το ασημί και το χρυσό είναι οι μόνες επιλογές σου τώρα τις γιορτές;

Τα άσπρα νύχια με γκλίτερ αποτελούν την πιο αιθέρια και ταυτόχρονα εντυπωσιακή πρόταση της σεζόν, μια επιλογή που συνδυάζει την καθαρότητα του λευκού με τη μαγνητική λάμψη των γιορτών. Πρόκειται για ένα μανικιούρ που αποπνέει κομψότητα χωρίς προσπάθεια, ιδανικό για την περίοδο των Χριστουγέννων, όπου η ανάγκη για κάτι λαμπερό, γιορτινό αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένο γίνεται πιο έντονη.

Για να υιοθετήσεις την τάση, μπορείς να επιλέξεις από ένα πλήρως λευκό, ομοιόμορφο glitter look μέχρι πιο διακριτικές πινελιές λάμψης στις άκρες ή τη βάση του νυχιού. Το ombre glitter σε λευκή βάση δημιουργεί ένα απαλό, μίνιμαλ look, ενώ οι μεταλλικές ή iridescent λάμψεις προσθέτουν μια πιο high-fashion διάσταση. Αν θέλεις κάτι πιο παιχνιδιάρικο, μπορείς να διανθίσεις το μανικιούρ σου με gems ή ακόμα και nail art σχέδια, όπως χιονονιφάδες και φιόγκους.

Άσπρα νύχια με γκλίτερ: Τα 10 ωραιότερα μανικιούρ

Frosted Tips

Glitter Stars

Holographic Glitter

Fallen Snow

Reverse French

Gem Details

Chunky Glitter

Snowflake Designs

Fine Glitter

Minimal Snowflakes

