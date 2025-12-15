Η επιστήμη απεφάνθη: Το μοναδικό ρούχο που δεν πρέπει να φοράς δεύτερη φορά χωρίς να το πλύνεις

Όχι, δεν είναι τα εσώρουχα, ούτε τα φανελάκια. Η επιστήμη εντόπισε το ρούχο που αποτελεί τη μεγαλύτερη εστία μικροβίων. Ώρα, να το μεταφέρεις στο καλάθι των απλύτων.

Μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες υγιεινής, ωστόσο οι τρόποι καθαριότητας ποικίλουν από σπίτι σε σπίτι και από άτομο σε άτομο. Όσο κι αν είμαστε βέβαιοι πως γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε - και κυρίως τι να μην κάνουμε - ώστε να κρατάμε καθαρό και τακτοποιημένο τον χώρο μας, αλλά και εμάς τους ίδιους, υπάρχουν πράγματα που τα αγνοούμε. Ή μάλλον καλύτερα δεν τα έχουμε σκεφτεί, όσο καλά θα έπρεπε. Για παράδειγμα, έχεις αναλογιστεί τι μπορεί να προκαλεί στο σώμα σου το να φοράς δεύτερη και τρίτη φορά τα ίδια ρούχα; Κι αν και οι απόψεις των ειδικών είναι διαφορετικές γι’ αυτό το θέμα, υπάρχει ένα ρούχο που δεν πρέπει ποτέ και για κανένα λόγο να φορέσεις δεύτερη φορά.

Αυτή τη στιγμή, είμαστε πεπεισμένοι πως χιλιάδες σκέψεις περνούν από το μυαλό σου. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν πολλά ρούχα που είναι «απαγορευτικό» να φοράμε δεύτερη φορά, όπως είναι τα εσώρουχα, τα φανελάκια ή τα ρούχα γυμναστικής. Όμως, μισό λεπτό: Οι ειδικοί σε θέματα καθαριότητας επισημαίνουν πως υπάρχει ένα ρούχο, το οποίο μπορεί πράγματι να βλάψει το σώμα μας, αν φορεθεί δεύτερη φορά, χωρίς να περάσει από το πλυντήριο. Ποιο είναι αυτό; Οι κάλτσες. Και όχι, πριν προλάβεις να σκεφτείς την ενοχλητική μυρωδιά που μπορεί να έχουν από τη χρήση, να διευκρινίσουμε πως ο λόγος που δεν πρέπει να φοράς τις ίδιες κάλτσες, ενώ είναι χρησιμοποιημένες, είναι άλλος.

Γιατί δεν πρέπει να φοράμε τις ίδιες κάλτσες δεύτερη φορά χωρίς να πλυθούν

Τα ανθρώπινα πόδια φιλοξενούν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο οικοσύστημα μικροοργανισμών. Όπως επισημαίνει η μικροβιολόγος Πρίμροζ Φριστοούν, σε άρθρο της που δημοσιεύτηκε στο «The Conversation», αποτελούν ένα είδος «μικροσκοπικού τροπικού δάσους» βακτηρίων και μυκήτων. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, τα πόδια παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλία μυκήτων από οποιοδήποτε άλλο μέρος του ανθρώπινου σώματος, ενώ διαθέτουν και τον υψηλότερο αριθμό ιδρωτοποιών αδένων. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων που τρέφονται από τον ιδρώτα και τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, παράγοντας πτητικές ουσίες με έντονες οσμές.

Σημαντικό ρόλο στην επιδείνωση του φαινομένου παίζουν και οι κάλτσες. Το ύφασμα παγιδεύει την υγρασία που εκκρίνουν συνεχώς τα πόδια, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων. Επιπλέον, αρκετά από αυτά τα μικρόβια εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα: ορισμένα είδη μπορούν να επιβιώσουν σε βαμβακερά υφάσματα έως και 90 ημέρες. Στις κάλτσες, μάλιστα, δεν εντοπίζονται μόνο μικροοργανισμοί που προέρχονται από το δέρμα, αλλά και βακτήρια που μεταφέρονται από τις επιφάνειες με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα πόδια.

Σε σύγκριση με άλλα είδη ρουχισμού, οι κάλτσες καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα βακτηριακής επιβάρυνσης. Μελέτη που εξέτασε την παρουσία βακτηρίων σε ρούχα μετά από μία μόνο χρήση, έδειξε ότι ένα μπλουζάκι περιέχει κατά μέσο όρο 83.000 βακτήρια, ενώ στις κάλτσες ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 8 έως 9 εκατομμύρια, ξεπερνώντας ακόμη και τα εσώρουχα. Είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς, πως η συχνή πλύση είναι αναγκαία, όχι επιλογή. Οι κάλτσες αποτελούν εστίες μικροβίων και είναι πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα τόσο στα πόδια όσο και στο δέρμα, αν δεν καθαρίζονται σωστά και φυσικά όσο συχνά πρέπει.

Οι ειδικοί, λοιπόν, συνιστούν την πλύση των καλτσών μετά από κάθε χρήση. Αν και ένα πλύσιμο με χλιαρό νερό μπορεί να είναι επαρκές, όταν η οσμή είναι περιορισμένη, η πλήρης απομάκρυνση των μικροοργανισμών απαιτεί τη χρήση απορρυπαντικού και νερού θερμοκρασίας τουλάχιστον 60 βαθμών Κελσίου. Έπειτα, μπορείς να είσαι σίγουρος για την καθαριότητα των καλτσών σου και την υγιεινή των ποδιών σου.