Πώς να διατηρήσεις τα ρούχα σου σαν καινούργια, σύμφωνα με ειδικούς – Τα μυστικά για να μην χαλάσουν στην πλύση

Σου έχει τύχει ποτέ να βάλεις στο πλυντήριο τα αγαπημένα σου πλεκτά, ή τα cool φούτερ σου και δοκιμάζοντας τα μετά την πλύση να συνειδητοποιείς πως δεν είναι όπως πριν;

Έχει συμβεί σε όλους μας και, μην νομίζεις πως κάνεις κάτι τόσο λάθος, απλώς κάθε ύφασμα χρειάζεται τον δικό του χειρισμό.

Ο πολυεστέρας για παράδειγμα αν και είναι ένα από τα πιο ευέλικτα υλικά ( δεν τσαλακώνει εύκολα και συνήθως δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη φροντίδα) έχει ειδική μεταχείριση, με την οποία είναι σίγουρο πως θα κρατηθεί σαν καινούργιο για χρόνια. Αν λοιπόν θέλεις τα αγαπημένα σου ρούχα από πολυεστέρα να δείχνουν σαν καινούργια για χρόνια, υπάρχουν μερικά μικρά μυστικά που θα τα κρατήσουν «φρέσκα» για καιρό.

Πώς να διατηρήσεις τα ρούχα σου σαν καινούργια, σύμφωνα με ειδικούς

Στην πραγματικότητα, το πλύσιμο του πολυεστέρα είναι απλό, αρκεί να γίνει σωστά. Η θερμοκρασία του νερού στο πλυντήριο, ο τύπος του απορρυπαντικού και το στέγνωμα παίζουν μεγάλο ρόλο στο να κρατήσουν το ύφασμα λείο.

Ποια είναι τα μυστικά; Όπως λέει η Τζάκι Άσλεϊ στο marthastewart, ειδικός σε απορρυπαντικά και συνιδρύτρια της Ashley & Co. Everyday Launder, δεν πρέπει να υπερφορτώνεις το πλυντήριο, μην χρησιμοποιείς μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού και μην παραβλέπεις τις οδηγίες στην ετικέτα.



Διάβασε την ετικέτα

Πριν βάλεις οτιδήποτε στο πλυντήριο, κοίταξε την ετικέτα. Όσο τυπικά κι αν πλένεται ο πολυεστέρας, κάθε ρούχο μπορεί να έχει τις δικές του οδηγίες για θερμοκρασία, πρόγραμμα ή στέγνωμα.

Προετοίμασε το ρούχο

Γύρισε τα ρούχα ανάποδα για να μειώσεις την τριβή και, αν υπάρχει κάποιος λεκές, βάλε επάνω του λίγο απορρυπαντικό πιάτων και είσαι έτοιμη.

Επίλεξε σωστό πρόγραμμα και απορρυπαντικό

Ο πολυεστέρας αγαπά το κρύο και το χλιαρό νερό αλλά και τους απαλούς κύκλους. Απέφυγε το καυτό νερό γιατί μπορεί να «σπάσει» τις ίνες, μην βάζεις περισσότερο απορρυπαντικό από όσο χρειάζεται και φυσικά μην βάζει πολλές στροφές.

Στέγνωσε με προσοχή

Ναι, ο πολυεστέρας μπαίνει στο στεγνωτήριο αλλά μόνο σε χαμηλή θερμοκρασία. Η υψηλή θερμότητα μπορεί να συρρικνώσει το ρούχο. Αν έχεις χρόνο, ακόμη καλύτερα είναι να τον αφήσεις να στεγνώσει φυσικά.

