Τα sneakers που θα αγόραζε η fashion editor ενόψει των εκπτώσεων της Black Friday

Τα sneakers σήμερα είναι συνώνυμο τόσο της άνεσης όσο και του στιλ

Πρωταγωνιστούν σε κάθε outfit ανεξάρτητα της περίστασης και της αισθητικής κάθε γυναίκας και, αν ψάχνεις μια ευκαιρία για να εμπλουτίσεις τη συλλογή σου, αυτή είναι οι εκπτώσεις της Black Friday.

Εκτός από τα κλασικά Samba και Gazelle, αυτή τη σεζόν έχουν ξεχωρίσει sneakers που χαρίζουν κομψότητα και ευελιξία ως προς τους συνδυασμούς, με τα It Girls να τα συνδυάζουν με κάθε τι στην γκαρνταρόμπα τους, όχι μόνο για τις casual εμφανίσεις τους αλλά και για τα πιο chic looks τους.

Τα sneakers που θα έβαζε η fashion editor στη συλλογή της, ενόψει των εκπτώσεων της Black Friday

Από τα δερμάτινα στα σουέντ, στα δίπατα ή σε εκείνα με τις chunky σόλες, στην αγορά υπάρχει τεράστια ποικιλία και οι εκπτώσεις τώρα είναι η ιδανική στιγμή για να προσθέσεις στη συλλογή σου ποιοτικά κομμάτια σε ανταγωνιστικές τιμές.

Σκέψου ένα ζευγάρι sneakers με print συνδυασμένα με ένα σοφιστικέ κοστούμι ή ένα ζευγάρι σουέτ Puma sneakers με barrel jean και basic top, iconic! Οι συνδυασμοί που θα κάνεις είναι αμέτρητοι για αυτό και παρακάτω έχω δημιουργήσει τη λίστα με τα must have sneakers - τα οποία θα έβαζα και εγώ στη συλλογή μου.

Δες παρακάτω τα sneakers

