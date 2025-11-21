5 + 2 αγορές που αξίζει να κάνεις στην Black Friday και θα κρατήσεις για πάντα – Από το κομψό παλτό έως τα άνετα sneakers
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
21 Νοεμβρίου 2025
Οι εκπτώσεις είναι η ευκαιρία για να κάνεις έξυπνες αγορές και να προσθέσεις στη γκαρνταρόμπα σου διαχρονικά κομμάτια που πραγματικά αξίζουν και θα κρατήσεις για χρόνια δημιουργώντας μια λειτουργική capsule γκαρνταρόμπα.
Η Black Friday προσφέρει την τέλεια ευκαιρία να αποκτήσεις αυτά τα wardrobe essentials σε πολύ καλύτερες τιμές, επιτρέποντάς σου να επενδύσεις σε ποιότητα χωρίς να ξεπεράσεις όμως το budget σου.
Στις αγορές που αξίζει πραγματικά να κάνεις είναι σίγουρα ένα καλοραμμένο παλτό που ολοκληρώνει κάθε look και φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα ζευγάρι άνετα και στιλάτα sneakers αποτελεί must για τις καθημερινές σου εμφανίσεις, ενώ ένα καλό τζιν και ένα διαχρονικό blazer θα σου δώσουν άπειρους στιλιστικούς συνδυασμούς για casual ή και πιο κομψά outfits.
Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια λίστα με τις αγορές που αξίζει να κάνεις στη Black Friday
Παλτό/ Δες εδώ
Τζιν/ Δες εδώ
Blazer/ Δες εδώ
Sneakers/ Δες εδώ
Μπότες/ Δες εδώ
Πουλόβερ/ Δες εδώ
Τσάντα/ Δες εδώ
