Το ζευγάρι παπούτσια – ορισμός του quiet luxury που θα βλέπουμε παντού φέτος και 5 επιλογές για να το προσθέσεις στη συλλογή σου

Υπάρχουν τάσεις που επιστρέφουν σχεδόν κάθε χρόνο, με το item της «χρονιάς» να διεκδικεί τον τίτλο του πιο κομψού και πιο άνετου παπουτσιού της σεζόν να μην είναι άλλο από ένα ζευγάρι μοκασίνια.

Πρόκειται για το ζευγάρι φλατ παπούτσια που δεν χρειάζεται υπερβολές για να θεωρηθεί statement ενώ ένας λόγος που το κάνει να ξεχωρίζει ξανά είναι πως η μόδα στρέφεται προς την πρακτικότητα και τον διακριτικό μινιμαλισμό.



Τα μοκασίνια, σε όλες του τις σύγχρονες εκδοχές τους, γίνεται το νέο «it» κομμάτι της quiet luxury αισθητικής. Εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που ο κόσμος της μόδας αρχίζει να απομακρύνεται από την boat-shoes, και προστίθεται σε κάθε outfit απογειώνοντάς το.

Τα παπούτσια – ορισμός του quiet luxury που θα βλέπουμε παντού φέτος

Αξίζει βέβαια να πούμε πως, ακόμη κι αν τα μοκασίνια αποτελούν τώρα τεράστια τάση, η ιστορία τους είναι μακρά. Η λέξη moccasin προέρχεται από τις γλώσσες των αυτοχθόνων της Βόρειας Αμερικής, όπου το παπούτσι κατασκευαζόταν από δέρμα χωρίς τακούνι, ραμμένο στο χέρι, για αντοχή και ευελιξία.

Με το πέρασμα των δεκαετιών, εξελίχθηκε σε ένα «υβρίδιο» ανάμεσα σε loafer και boat shoe, αλλά με περισσότερη άνεση. Μεγάλοι οίκοι όπως Miu Miu, Isabel Marant και Tod’s αλλά ακόμη και fast fashion brands να προσφέρουν μια ποικιλία επιλογών.

Όσον αφορά το styling, μπορεί να προσαρμοστεί σε boho στιλ, για μια χαλαρή αίσθηση που θυμίζει κάτι από τα ’60s, μπορεί όμως να γίνει και σύμβολο της quiet-luxury αισθητικής, φορεμένο με wide-leg παντελόνι και ένα πλεκτό, ακόμη και με ένα φόρεμα.



