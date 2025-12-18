Άντονι Πράις: Ποιος ήταν ο σχεδιαστής που ξεπέρασε τα όρια του φύλου και άλλαξε την οπτική ταυτότητα μιας ολόκληρης εποχής

Ο κόσμος της μόδας έχασε έναν από τους πρωτοποριακούς δημιουργούς του 20ού και 21ου αιώνα, τον Άντονι Πράις, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Ο Άντονι Πράις δεν ήταν ποτέ απλώς ένας σχεδιαστής, ήταν ένας δημιουργός αισθήσεων και εικόνων, ένας σχεδιαστής που έφερε τη μόδα πιο κοντά στην τέχνη, τη μουσική και το θέατρο.



Ευρέως γνωστός για τις γλυπτικές σιλουέτες του και τα θεατρικά του στιλ, συμπεριλαμβανομένων των παστέλ κοστουμιών που εμφανίστηκαν στο μουσικό βίντεο Rio του ροκ συγκροτήματος Duran Duran, η κληρονομιά του, από τα λαμπερά rock εξώφυλλα μέχρι τις σύγχρονες ερμηνείες του glam, έχει «γραφτεί» στα πρακτικά της ιστορίας της μόδας και φυσικά εμπνέει τους σχεδιαστές του σήμερα.

Η βαθιά αγάπη του Άντονι Πράις στα υφάσματα

Γεννημένος το 1945 στο Keighley του Yorkshire, ο Πράις σπούδασε pattern cutting στη Bradford School of Art και συνέχισε τις σπουδές του στο Royal College of Art του Λονδίνο, όπου ανέπτυξε την τεχνική του ικανότητα και την βαθιά αγάπη του στα υφάσματα, τις υφές και τις σιλουέτες.

Η καριέρα του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '60 στο Stirling Cooper, όπου σχεδίαζε κομμάτια για τη menswear συλλογή - μάλιστα λέγεται ότι σχεδίασε το κοστούμι που φόρεσε ο Μικ Τζάγκερ στην περιοδεία των Rolling Stones το 1969. Επιπλέον δημιούργησε και για άλλα πρωτοποριακά λονδρέζικα brands και boutiques μέχρι που ίδρυσε το δικό του fashion label το 1979.

Αν για κάτι ξεχώρισε στο πέρας της καριέρας του ο Πράις ήταν η ικανότητά του να ενώνει τη μόδα με τη μουσική, με αριστοτεχνικό τρόπο. Από τις αρχές της δεκαετίας του '70 συνεργάστηκε στενά με την Roxy Music και τον Bryan Ferry, δημιουργώντας τα iconic look στα εξώφυλλα των άλμπουμ τους καθορίζοντας την αισθητική του glam rock.





Με τον δικό του μοναδικό τρόπο άλλαξε την οπτική ταυτότητα μιας ολόκληρης εποχής με τρανό παράδειγμα τις συνεργασίες του με ονόματα όπως οι Duran Duran και ο David Bowie, για τους οποίους σχεδίασε κοστούμια που απογείωσαν την εικόνα τους στα '80s.

Σχέδια που ξεπερνούσαν τα στενά όρια του φύλου

Σχεδιαστικά, η ταυτότητα του Άντονι Πράις χαρακτηρίζονταν από σιλουέτες που αγκάλιαζαν το σώμα, κορσέδες και ραφές που διαμόρφωναν και ανέδεισσαν τη γυναικεία και ανδρική μορφή. Τα σχέδιά του ξεπερνούσαν τα στενά όρια του φύλου, είχαν έντονη glam αίσθηση και δανείζονταν από παλιές κινηματογραφικές σταρ, όπως η Rita Hayworth, αλλά με μοντέρνα, σχεδόν φουτουριστική προσέγγιση.

Η τραγική ειρωνεία πάντως είναι πως, ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή, επέστρεψε στη σκηνή της μόδας με συνεργασία με τον νεότερο designer Marco Capaldo και το brand 16Arlington, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες μια συλλογή που ένωνε το αρχικό του όραμα με τα σύγχρονα δεδομένα.