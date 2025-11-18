Η Λίλι Άλεν αλά Όντρεϊ Χέπμπορν στο show του 16Arlington - Έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα

H εμφάνισή της έδινε άφθονα old Hollywood vibes και θύμιζε απόσπασμα του «Breakfast At Tiffany's»

Η Λίλι Άλεν στο 16Arlington x Antony Price salon show στο Λονδίνο, έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στην πασαρέλα σε μια εμφάνιση που θύμιζε τη θρυλική Όντρεϊ Χέπμπορν.

Η Λίλι Άλεν, μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ West End Girl, περπάτησε στο catwalk, σε ένα show που σηματοδότησε την επιστροφή του θρυλικού σχεδιαστή Antony Price στην πασαρέλα μετά από δεκαετίες.

Η συνεργασία του Price με τον Marco Capaldo, καλλιτεχνικό διευθυντή του 16Arlington, παρουσίασε μια συλλογή που συνδυάζει την αρχειακή αισθητική του πρώτου με τη σύγχρονη οπτική του δεύτερου.

Όσο για την εμφάνιση της Λίλι Άλεν, με τα μαλλιά της πιασμένα σε ψηλό σινιόν, επέλεξε ένα εντυπωσιακό βελούδινο φόρεμα σε βαθιά midnight blue απόχρωση με ένα χαρακτηριστικό sculptural twist στο μπούστο.

Συνοδευτικό στοιχείο της εμφάνισής της αποτέλεσε ένα αξεσουάρ, ένα τσιγάρο στο χέρι, το οποίο της έδινε άφθονα old Hollywood vibes και θύμιζε απόσπασμα του «Breakfast At Tiffany's».

