Το φετινό θέμα του Met Gala ανακοινώθηκε: Ένας εορτασμός της ένδυσης και του ανθρώπινου σώματος

Το Met Gala, η πιο λαμπερή βραδιά της μόδας, αποτελεί κάθε χρόνο ένα μοναδικό γεγονός που συνδυάζει την τέχνη με την υψηλή ραπτική

Στόχος της διοργάνωσης του Met Gala, εκτός από το να συγκεντρώσει διάσημες προσωπικότητες (και άκρως εντυπωσιακές εμφανίσεις) στο κόκκινο χαλί, αλλά και να υποστηρίξει οικονομικά το Costume Institute του Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη.

Κάθε χρόνο, το θέμα του Met Gala γίνεται αντικείμενο συζήτησης σε όλο τον κόσμο, με τις εμφανίσεις των ccelebrities να μετατρέπονται σε μικρά έργα τέχνης. Από το εκρηκτικό και θεατρικό «Camp: Notes on Fashion» το 2019, μέχρι τον φόρο τιμής στον Karl Lagerfeld το 2023 και το «Superfine: Tailoring Black Style», μια ωδή στο black dandyism και τη συνεισφορά της μαύρης ενδυματολογικής κουλτούρας στον πολιτισμό που είδαμε τοn Μάιο του 2025, οι στιλιστικές επιλογές στο κόκκινο χαλί καταφέρνουν πάντα να εκπλήσσουν.

Το φετινό θέμα του Met Gala ανακοινώθηκε



Για το 2026, το Met Museum ανακοίνωσε πως το θέμα της έκθεσης, και συνεπώς του Met Gala, θα είναι «Costume Art». Η νέα αυτή θεματική εστιάζει στη Δυτική τέχνη από την προϊστορία μέχρι σήμερα, εξερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο έχει αποτυπωθεί το ντυμένο σώμα μέσα στην καλλιτεχνική δημιουργία. Η έκθεση θα συνδυάζει κομμάτια μόδας από τη συλλογή του Μουσείου με εικαστικά έργα, αναδεικνύοντας τη βαθιά και διαχρονική σχέση ανάμεσα στην ένδυση και το ανθρώπινο σώμα.



Παρότι η Άννα Γουίντουρ έχει αποχωρήσει από τη θέση της editor-in-chief της αμερικανικής Vogue, συνεχίζει να λειτουργεί ως καθοδηγητική δύναμη του θεσμού, παραμένοντας global editorial director και chief content officer της Condé Nast. Έτσι, θα εξακολουθήσει να επιβλέπει τη διοργάνωση, εξασφαλίζοντας πως το Met Gala 2026 θα διατηρήσει τη μαγεία και τη λάμψη που το χαρακτηρίζουν.



Αξίζει τέλος να πούμε πως το 2026 θα αποτελέσει μια νέα εποχή για το Met, καθώς η έκθεση «Costume Art» θα είναι η πρώτη που θα παρουσιαστεί στις ολοκαίνουργιες αίθουσες, σχεδόν 12.000 τετραγωνικών, δίπλα στο Great Hall.



Το Met Gala θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2026 και, όπως πάντα, θα ανοίξει επίσημα την έκθεση στο κοινό.

