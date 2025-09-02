Ποια είναι η Κλόε Μαλ που θα αναλάβει το τιμόνι της Vogue – Κόρη διάσημης ηθοποιού, επιλογή της Άννα Γουίντουρ

Μετά την αποκάλυψη της Άννα Γουίντουρ τον Ιούνιο πως θα αποχωρήσει από τη θέση της αρχισυντάκτριας της Vogue έπειτα από 37 χρόνια, τώρα μία νέα σελίδα ξεκινά να γράφεται

Όπως επιβεβαίωσε η Condé Nast, η Κλόε Μαλ είναι η νέα επικεφαλής συντακτικού περιεχομένου της Vogue US. Στον νέο της ρόλο, η Μαλ θα ηγηθεί της δημιουργικής και συντακτικής διεύθυνσης του περιοδικού και θα ενταχθεί στην ηγετική ομάδα των δέκα επικεφαλής συντακτικού περιεχομένου παγκοσμίως.

Ακόμη κι αν η Άννα Γούντουρ άφησε τη θέση της, παραμένει παγκόσμια επικεφαλής περιεχομένου της Condé Nast και παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Vogue, με την επιλογή για το νέο πρόσωπο που θα βρίσκεται στο τιμόνι να είναι και δική της.

«Πιστεύω ότι η ζεστασιά, η χαρά, η εμπειρία και το έντονο όραμα είναι αυτά που θα αξιοποιήσει η Vogue τα επόμενα χρόνια. Σε μια στιγμή αλλαγής τόσο εντός όσο και εκτός μόδας, η Vogue πρέπει να συνεχίσει να είναι τόσο ο σημαιοφόρος όσο και ο ηγέτης που θέτει όρια. Η Κλόε έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορεί να βρει την ισορροπία μεταξύ της μοναδικής ιστορίας της αμερικανικής Vogue και του μέλλοντός της στην πρώτη γραμμή. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί της, ως μέντοράς της αλλά και ως μαθήτριά της, ενώ μας οδηγεί εμάς και το κοινό μας εκεί που δεν έχουμε ξαναπάει» δήλωσε η Άννα Γουίντουρ, με την ίδια τη Μαλ να προσθέτει:

«Έχω περάσει την καριέρα μου στη Vogue, εργαζόμενη σε ρόλους σε κάθε πλατφόρμα - από έντυπη έως ψηφιακή, από ήχο έως βίντεο, εκδηλώσεις και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λατρεύω τον τίτλο, λατρεύω το περιεχόμενο που δημιουργούμε και λατρεύω τους συντάκτες που το δημιουργούν. Η Vogue έχει ήδη διαμορφώσει αυτό που είμαι, τώρα είμαι ενθουσιασμένη με την προοπτική να διαμορφώσω τη Vogue. Ανυπομονώ να ενσωματωθώ ακόμη περισσότερο σε έντυπα, βίντεο και εκδηλώσεις - προωθώντας την πραγματική πολυμορφία μεταξύ πλατφορμών που λαχταρά και απαιτεί το κοινό μας. Η μόδα και τα μέσα ενημέρωσης εξελίσσονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που αποτελώ μέρος αυτού. Νιώθω επίσης απίστευτα τυχερή που έχω ακόμα την Άννα μέντορά μου».

Ποια είναι η Κλόε Μαλ

Η Κλόε Μαλ, κόρη της ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν και του σκηνοθέτη Λουί Μαλ, έχει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πορεία στον χώρο των εκδόσεων - άλλωστε η Άννα Γουίντουρ δεν την επέλεξε τυχαία.

Σπούδασε συγκριτική λογοτεχνία και συγγραφή στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, και επιμελούνταν την εβδομαδιαία εφημερίδα στο Μπράουν. Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στην εφημερίδα New York Observer και αργότερα προσλήφθηκε για να καλύψει τη στήλη του real estate.

Έπειτα έγινε ανεξάρτητη editor δίνοντας άρθρα της για τη στήλη Style των New York Times ενώ το 2011 ξεκίνησε στη Vogue ως κοινωνική συντάκτρια.

«Δουλεύω με τις πιο καλοντυμένες και γράφω ρεπορτάζ για πάρτι για το Vogue.com, κάτι που είναι πολύ αστείο γιατί παλιά μισούσα να βγαίνω έξω», είχε δηλώσει στο Into the Gloss το 2014.

Από το 2016 έως το 2023, η Μαλ ήταν συνεργαζόμενη συντάκτρια, γράφοντας άρθρα και επιβλέποντας ειδικά projects. Εκτός από την εργασία της στη Vogue είναι η επιμελήτρια αρκετών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων των Vogue Living: City, Country, Coast (2017), Vogue and The Metropolitan Museum of Art Costume Institute: Parties, Exhibitions, People (2014) και Vogue Weddings: Brides, Dresses, Designers (2012) ενώ κείμενά της έχουν επίσης δημοσιευτεί στους New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest, WWD και αλλού.