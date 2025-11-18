Από το χαρακτηριστικό μαύρο ζιβάγκο του Στιβ Τζομπς σε ένα εναλλακτικό IPhone Pocket - Η νέα viral κυκλοφορία της Apple και της Issey Miyake

H δημιουργία που συνδέει τα δύο brand

Γιατί να σκεφτείς μια κλασική θήκη για το κινητό σου όταν μπορείς να προσθέσεις στη συλλογή σου μια πρακτική, μοδάτη και σίγουρα out of the box επιλογή; Μια νέα πρόταση για το iPhone έκανε πρόσφατα την εμφάνισή της και, αντί να ακολουθήσει την πεπατημένη των θηκών, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Ο λόγος για μια υφασμάτινη, ευέλικτη θήκη, η οποία… φοριέται, αγκαλιάζει το κινητό και το μετατρέπει σε καθημερινό fashion statement.

Η φιλοσοφία του νέου IPhone Pocket είναι να προσφέρει την αίσθηση ότι το iPhone είναι πάντα διαθέσιμο, όχι κρυμμένο, αλλά μέρος του στιλ και κάθε outfit.

apple

Τη νέα αυτή δημιουργία που έχει γίνει viral τα τελευταία 24ωρο στα social media υπογράφει ο οίκος Issey Miyake, σε συνεργασία με την Apple, μια συνεργασία που δεν έρχεται από το πουθενά, αντιθέτως υπάρχει μια ιστορία που συνδέει τα δύο brand.

Από το χαρακτηριστικό μαύρο ζιβάγκο του Στιβ Τζομπς σε ένα εναλλακτικό IPhone Pocket

Τα υλικά και η τεχνολογία πίσω από τη νέα θήκη ακολουθούν τη λογική των θρυλικών pleats του Issey Miyake. Η «τσέπη» δημιουργείται από ένα ενιαίο νήμα, πλεκτό σε τρισδιάστατη δομή που ανοίγει και προσαρμόζεται στο κινητό. Η τιμή του ξεκινά από 149.95 δολάρια, μοιάζει θα μπορούσαμε να πούμε και σαν κάλτσα και μπορεί να «μεταφέρει» και μικρά αντικείμενα της καθημερινότητας όπως κλειδιά και κάρτες.

apple

Δες το εδώ

Ο ιαπωνικός οίκος έχει χτίσει τη φήμη του πάνω στην τεχνολογική προσέγγιση στο ύφασμα και στη φόρμα. Η Apple, από την άλλη, έχει εμμονή με την καθαρότητα των γραμμών και τη λειτουργικότητα κάθε νέας κυκλοφορίας του, έτσι, η συνύπαρξη των δύο δεν είναι απλώς αισθητική αλλά σχεδόν αναμενόμενη.

apple

Η θήκη επιπλέον να σου πούμε πως διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, για να προσαρμόζεται είτε στο χέρι, είτε σε τσάντα, είτε απευθείας στο σώμα. Είναι μια περιορισμένη έκδοση και θα βρίσκεται σε επιλεγμένα Apple Stores με χρώματα που συνδυάζονται με τις αποχρώσεις των νέων iPhone.

Το πιο ενδιαφέρον δε, είναι πως ο ίδιος ο σχεδιαστής του brand έχει υπάρξει συνεργάτης του Στιβ Τζομπς, καθώς ήταν ο άνθρωπος πίσω από το εμβληματικό μαύρο ζιβάγκο που έγινε μέρος της «στολής» του ιδρυτή της Apple. Το νέο αυτό αξεσουάρ μοιάζει λοιπόν σαν μια συνέχεια αυτής της σχέσης τεχνολογίας και μόδας που έχουν οι δύο τους.

