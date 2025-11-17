Η Σάρα Μπάρτον παρουσιάζει την ανδρική καμπάνια της για τον οίκο Givenchy με πρωταγωνιστές τους Πολ Σάιμον και Ρούνι Μάρα

Η Σάρα Μπάρτον αποκάλυψε την πρώτη της ολοκληρωμένη ανδρική συλλογή για τον οίκο Givenchy, μέσα από μια καμπάνια που συνδυάζει την αυθεντικότητα και την αιχμηρή κομψότητα.

Πρωταγωνιστές της καμπάνιας του Givenchy για την άνοιξη 2026 είναι δύο πρόσωπα που δύσκολα περνούν απαρατήρητα, ο θρυλικός μπασίστας των The Clash, Πολ Σάιμον, και η ταλαντούχα ηθοποιός Ρούνι Μάρα.

Τη φωτογράφιση υπογράφει η Κόλιερ Σορ, γνωστή για την ακατέργαστη ειλικρίνεια των εικόνων της. Μέσα από τον φακό της βλέπουμε τον Σάιμον, ντυμένο με ένα μαύρο ταγέρ και ένα λευκό πουκάμισο με ψηλό γιακά, να εκπέμπει μια αβίαστη κλασική ανδρική σιγουριά, με το twist να είναι πως ποζάρει μαζί με τα δύο english toy terriers του.



Από την άλλη, η Μάρα, ισορροπεί ανάμεσα στη ρετρό αυστηρότητα και τη μοντέρνα θηλυκότητα. Σε ένα από τα καρέ φορά ένα λευκό μπλουζάκι ενώ σε άλλο τη βλέπουμε να ποζάρει με ένα μαύρο κοστούμι, αποπνέοντας το διαχρονικό γυναικείο μυστήριο που ο Givenchy εδώ και δεκαετίες καλλιεργεί.



Αυτό που κάνει την καμπάνια να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η αισθητική της λιτότητα, αλλά η προσωπική διάσταση που προσθέτει η Σάρα Μπάρτον. Η σχεδιάστρια παίζει με τις καθαρές γραμμές, προσθέτει διακριτικές ανατροπές και δίνει μια παιχνιδιάρικη αίσθηση σαγήνης που χαρίζει μια νέα πνοή στη διαχρονική γαλλική κομψότητα.

