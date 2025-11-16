H μόδα για δεκαετίες ολόκληρες είχε υιοθετήσει τα δικά της στεγανά, τα οποία και μάλιστα μετέδιδε απροκάλυπτα.

Αναφέρομαι φυσικά στα στερεότυπα περί ομορφιάς, περί ωραίου, ιδίως σε ό,τι αφορά την ηλικία και την ομορφιά της νιότης. Τα πρόσωπα που άνοιγαν τις πασαρέλες και που πρωταγωνιστούσαν στις καμπάνιες ήταν συνήθως φρέσκες φιγούρες, χωρίς ρυτίδες, χωρίς χρόνια «στην πλάτη», που έμοιαζε με μια σιωπηλή «συμφωνία» στον ευρύτερο χώρο της βιομηχανίας και όχι μόνο πως, οι άνω των 30, ιδίως οι γυναίκες, δεν είναι πια καλοδεχούμενες.

Με πολλές διάσημες γυναίκες, icons των ‘90s, μοντέλα και ηθοποιούς να έχουν μιλήσει ανοιχτά για τον ηλικιακό ρατσισμό, μεταξύ άλλων η Σάρον Στόουν, η Έλεν Μίρεν και η Ντέμι Μουρ, φαίνεται πως σήμερα, εν έτη 2025 καταρρίπτονται τα στερεότυπα και μάλιστα, οι ηλικιακές ταμπέλες σβήνουν και ξαναγράφονται από την αρχή. Οι κανόνες που ήθελαν τη μόδα να απευθύνεται μόνο στη νεολαία δεν ισχύουν πια, γιατί πολύ απλά σήμερα το στιλ δεν έχει ηλικία.

Από τα εξώφυλλα μέχρι τις πασαρέλες, πρόσωπα της Gen X και Baby Boomers έχουν πάρει τη θέση που τους αξίζει

Με αυτοπεποίθηση και μια φυσική γοητεία που καμία νεότητα δεν μπορεί να αντιγράψει, οι καμπάνιες με πρωταγωνιστές πρόσωπα άνω των 60 αποδεικνύουν ότι η αληθινή κομψότητα δεν είναι θέμα χρόνου, αλλά πνεύματος.

Η σημερινή μόδα άλλωστε είναι πιο ώριμη από ποτέ και σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Οι Gen X και οι Βoomers δεν αποτελούν πια το περιθώριο των καμπανιών, αλλά το επίκεντρό τους. Από τον Άντονι Χόπκινς για τη Loewe, μέχρι την πιο πρόσφατη συνύπαρξη τωνΡόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο για τον Moncler, η μόδα δείχνει να κατανοεί επιτέλους ότι το πραγματικό coolness δεν έχει να κάνει με την ηλικία.

Κάτι αλλάζει στη μόδα και η απόδειξη είναι οι γεμάτες έμπνευση καμπάνιες με πρωταγωνιστές Gen X και Boomers

Moncler – Robert De Niro & Al Pacino

Loewe - Dame Maggie Smith

Burberry – Olivia Colman & Tyson Beckford

Glenn Martens x H&M – Joanna Lumley & Richard E. Grant

Saint Laurent – Christopher Walken

Vogue Philippines - Apo Whang-od



Kith & Giorgio Armani - Pierce Brosnan

CELINE – Bob Dylan

Ami Paris – Whoopi Goldberg

Loewe – Anthony Hopkins

JW Anderson – John Malkovich