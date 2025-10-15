Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο συνεργάζονται για πρώτη φορά σε καμπάνια μόδας για τον οίκο Moncler

Ο οίκος Moncler στη νέα του καμπάνια δεν παρουσιάζει μονάχα τα εμβληματικά puffer jackets του, αλλά μιλά με σχεδόν ποιητικό τρόπο για τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης

Με τίτλο «Warmer Together», η νέα παγκόσμια καμπάνια του οίκου Moncler φέρνει στο ίδιο κάδρο δύο από τα πιο εμβληματικά ονόματα του σινεμά, τον Αλ Πατσίνο και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, σε μια... ιστορική πρώτη κοινή τους εμφάνιση για χάρη καμπάνιας μόδας.

Η ζεστασιά ως συναίσθημα στη νέα καμπάνια του οίκου Moncler

Για τον Remo Ruffini, πρόεδρο και CEO της Moncler, ο χειμώνας και τα ζεστά puffer jackets είναι μόνο η αρχή. «Για δεκαετίες, η Moncler συνδέεται με τον χειμώνα και τα puffer jackets, αλλά πάντα πίστευα πως υπάρχει κάτι βαθύτερο. Ο οίκος Moncler έχει να κάνει με την αγάπη και την αίσθηση του ανήκειν», δήλωσε.

«Αυτές οι αξίες έχουν διαμορφώσει τα πάντα για εμάς εδώ και πάνω από 70 χρόνια» συνέχισε, και, αυτό ακριβώς αναδεικνύεται μέσα από τη νέα καμπάνια. Πρόκειται για ένα αφήγημα για τη φιλία, την αγάπη και την ανθρώπινη επαφή, με πρωταγωνιστές δύο φίλους που ενσαρκώνουν όλες αυτές τις έννοιες με τον πιο αυθεντικό τρόπο.

Με τη φωτογραφική υπογραφή του Platon, η καμπάνια επικεντρώνεται σε μια απλή αλλά ισχυρή ιδέα, το ότι δηλαδή η «ζεστασιά» δεν έρχεται μόνο από το τι φοράμε, αλλά πηγάζει από τις στιγμές που μοιραζόμαστε, τις κουβέντες αλλά και τις σιωπές μας.

Όπως άλλωστε αναφέρει και το brand «Η ζεστασιά γεννιέται στις βόλτες και στις συζητήσεις, στο να τραβήξεις μια καρέκλα και να κάτσεις δίπλα στον άλλον. Η αληθινή ζεστασιά ζει στις στιγμές που μοιραζόμαστε».