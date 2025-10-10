«Love Unlimited»: Η Σοφία Κόπολα φωτογραφίζει τον Τζέικομπ Ελόρντι για την καμπάνια του Cartier

Ο πρωταγωνιστής του «Priscilla» και του «Euphoria», Τζέικομπ Ελόρντι, είναι το νέο πρόσωπο της εμβληματικής συλλογής κοσμημάτων της Cartier, σε μια καμπάνια που γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη από τη βραβευμένη σκηνοθέτιδα Σοφία Κόπολα

Η νέα συλλογή «Love Unlimited» της Cartier ενώνει δύο λαμπερά ονόματα, τη σκηνοθέτιδα Σοφία Κόπολα και τον ηθοποιό Τζέικομπ Ελόρντι. Δύο χρόνια μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στην ταινία «Priscilla», το δίδυμο επιστρέφει για να δώσει νέα πνοή σε μια από τις πιο εμβληματικές συλλογές κοσμημάτων στην ιστορία.

Σχεδόν 60 χρόνια μετά την πρώτη της κυκλοφορία, η θρυλική συλλογή «Love» της Cartier επαναπροσδιορίζεται. Η νέα σειρά «Love Unlimited» παρουσιάζει μια σύγχρονη, κομψή και τολμηρή εκδοχή του διαχρονικού σχεδίου.

Για την προώθηση αυτής της ανανεωμένης συλλογής, ο οίκος Cartier επέλεξε τον Τζέικομπ Ελόρντι ως τον νέο του πρεσβευτή, με την καμπάνια αυτή να σηματοδοτεί το επίσημο ντεμπούτο του σε αυτόν τον ρόλο.

Η Σοφία Κόπολα φωτογραφίζει τον Τζέικομπ Ελόρντι για την καμπάνια του Cartier

Τα γυρίσματα της καμπάνιας πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, μια πόλη-ορόσημο για τον οίκο Cartier, αντικατοπτρίζοντας το δυναμικό και αστικό πνεύμα της συλλογής. Η μοναδική αισθητική της Σοφία Κόπολα αποτυπώνει με μαεστρία τη ζωντανή ενέργεια και τον οραματικό χαρακτήρα των νέων δημιουργιών.

Μέσα από τον φακό της Κόπολα, παρακολουθούμε τον Τζέικομπ Ελόρντι να εξερευνά εμβληματικά σημεία της Νέας Υόρκης, αναδεικνύοντας το πάθος και το ακατέργαστο συναίσθημα που πρεσβεύει η συλλογή «Love Unlimited». Η καμπάνια δεν είναι απλώς μια παρουσίαση κοσμημάτων, αλλά ένας ύμνος στην αγάπη, τη φιλία και τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης.

Η συλλογή «Love Unlimited» της Cartier επαναπροσδιορίζει τόσο το κλασικό design του οίκου όσο και τη σύγχρονη αντίληψη για την αγάπη σε όλες τις μορφές της.