Μαρίνα Αμπράμοβιτς: Στη νέα της έκθεση εξερευνά τα άκρα της ανθρώπινης εμπειρίας

1.200 κάδρα καλύπτουν τους τοίχους της γκαλερί και δημιουργούν ένα αρχείο έντασης, σιωπής και προσωπικής αποκάλυψης

Η γκαλερί Saatchi Yates φιλοξενεί μια μοναδική έκθεση της εμβληματικής καλλιτέχνιδας Μαρίνα Αμπράμοβιτς, η οποία παρουσιάζει μια πρωτότυπη ερμηνεία δύο εμβληματικών video art της, με τίτλους «Blue Period» και «Red Period».

Αντλώντας έμπνευση από τις «περιόδους» καλλιτεχνών, όπως ο Πικάσο και ο Ματίς, η Αμπράμοβιτς εξερευνά με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο τα άκρα της ανθρώπινης εμπειρίας, το συναίσθημα, τη σωματική αντοχή και τη δύναμη του χρώματος, μέσα σε μια σειρά 1.200ων φωτογραφικών καρέ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο της πρωτοπαρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εγκατάστασης Video Portrait Gallery (1975–2002) και έχει ήδη ταξιδέψει σε σημαντικά ιδρύματα, όπως το Kunstmuseum της Βέρνης και το Μουσείο Παλαιάς και Σύγχρονης Τέχνης στην Τασμανία, σε αυτή την έκθεση, όμως, επαναπροσδιορίζεται μέσα από μια νέα μορφή. Τα πλάνα μετατρέπονται σε στατικά στιγμιότυπα, καλύπτοντας τους τοίχους της γκαλερί και δημιουργώντας ένα αρχείο έντασης, σιωπής και προσωπικής αποκάλυψης.

Η νέα αυτή παρουσίαση επιτρέπει στο κοινό να αλληλεπιδράσει με το έργο καρέ-καρέ, έχοντας χρόνο για στοχασμό και εμβάθυνση.

Στην «Κόκκινη Περίοδο», η καλλιτέχνιδα εμφανίζεται σε κοντινά πλάνα, «λουσμένη» στο απόλυτο κόκκινο. Με ένα παιχνιδιάρικο χαμόγελο και μια χειρονομία που μοιάζει να προκαλεί αλλά και να προειδοποιεί, η έκφρασή της μεταβάλλεται σταδιακά, από γοητευτική σε έντονα προκλητική. Το κόκκινο εδώ δεν συμβολίζει απλώς την ενέργεια ή τον αισθησιασμό, αλλά υπαινίσσεται επίσης τη γυναικεία ταυτότητα, τη σεξουαλικότητα και τη δύναμη που μπορεί να αναδύεται από την ευαλωτότητα.

Αντίθετα, η «Μπλε Περίοδος» εξελίσσεται υπό μπλε φως, ενώ ακούγεται ένας επαναλαμβανόμενος pop ρυθμός. Η καλλιτέχνιδα δαγκώνει τα νύχια της, μια χειρονομία που μετατρέπεται σε μια σωματική χορογραφία, ισορροπώντας ανάμεσα στην ένταση και τη ματαίωση. Το βλέμμα της ακροβατεί μεταξύ απάθειας και βαθιάς συναισθηματικής έντασης ενώ το μπλε χρώμα λειτουργεί εδώ ως σύμβολο ψυχρότητας, μοναξιάς και εσωτερικής μεταμόρφωσης.

Η έκθεση θα διαρκέσει από 1 έως 31 Οκτωβρίου 2025 στη γκαλερί Saatchi Yates στο Λονδίνο.

