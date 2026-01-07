Η Ριάνα με μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram προφίλ της υπενθύμισε με τον πιο sexy τρόπο πως μόνο λίγες εβδομάδες μένουν για τη γιορτή των ερωτευμένων.

Η Ριάνα δεν είναι μόνο ένα pop icon αλλά και μία από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Με το Savage X Fenty και τη Fenty Beauty, έχει καταφέρει να αλλάξει τα πρότυπα, προωθώντας τη διαφορετικότητα και την αποδοχή του σώματος. Τώρα, για ακόμη μια αφορά, υπενθύμισε πως ένα μονάχα sexy αλλά και συνάμα ρομαντικό σετ εσωρούχων μπορεί να κάνει κάθε γυναίκα να νιώθει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στα social media μερικές φωτογραφίες της στις οποίες ποζάρει με εσώρουχα από τη νέα Valentine’s Day συλλογή της, Savage X Fenty, αποδεικνύοντας ότι ο ρομαντισμός μπορεί να συνοδεύεται από άφθονη sexy διάθεση.

H Ριάνα ποζάρει με εσώρουχα από τη νέα συλλογή Savage X Fenty και είναι έτοιμη για την ημέρα των ερωτευμένων

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους followers της, η Ριάνα εμφανίζεται με έντονα sexy διάθεση και αυτοπεποίθηση φορώντας κόκκινα σετ εσωρούχων που αναδείκνυαν τη σιλουέτα της.

Στη λεζάντα έκανε μια αναφορά στη θεά Αφροδίτη χρησιμοποιώντας ένα λογοπαίγνιο, δίνοντας έναν μυθολογικό τόνο στη συλλογή. «Aphrodite was a savage» έγραψε.

Όσο για τα σχέδια της Valentine’s συλλογής του Savage X Fenty «κινούνται» σε τολμηρούς τόνους του κόκκινου αλλά και σε πιο ρομαντικά floral σχέδια ενώ παράλληλα συνδυάζουν τη σέξι αισθητική με άνετες γραμμές, κάτι που αποτελεί σήμα κατατεθέν του brand από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του.