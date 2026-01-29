Ένα σίγουρα φαντασμαγορικό υπερθέαμα

Η επίδειξη του σχεδιαστικού διδύμου Viktor & Rolf που πραγματοποιήθηκε στη σκηνή του grand Palais Immesif, χώρο εκδηλώσεων στο πίσω μέρος της Όπερας της Βαστίλης, ήταν μια ωδή στην ελευθερία και τη φαντασία, την παιδικότητα και τη μεταμόρφωση.

Για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, οι Viktor & Rolf δημιούργησαν τη συλλογή «Diamond Kite», στην οποίας στην καρδιά βρίσκεται ο χαρταετός, ένα διαχρονικό σύμβολο απόδρασης και υπέρβασης. Αυτό το ποιητικό μοτίβο στα «χέρια» των σχεδιαστών γίνεται δομικό και συνάμα πνευματικό στοιχείο, το οποίο διαμορφώνει τις σιλουέτες, την κίνηση και το ίδιο το πνεύμα της συλλογής.

Οι Viktor & Rolf έδωσαν τον δικό τους ορισμό στην ελευθερία και τη φαντασία πετώντας έναν ανθρώπινο, χρωματιστό χαρταετό

Καθώς η συλλογή ξεδιπλώνεται, κάθε εμφάνιση πλοηγείται στο διάστημα μεταξύ ιδέας και κατασκευής, με την υψηλή ραπτική να συναντά την ευρηματική μηχανική σε κομμάτια που είναι παιχνιδιάρικα και πειραματικά, συνδυάζοντας τη θεατρικότητα με την πρακτικότητα.

Είδαμε από μαύρα φορέματα, με ballon λεπτομέρειες στα μανίκια, εντυπωσιακούς λαιμούς με έμφαση στο χρώμα αλλά και εκκεντρικά στοιχεία που συνέθεταν ορισμένα looks, όπως σκουπόξυλα και κοντάρια, το highlight όμως του show δεν ήταν άλλο από το φινάλε.

Το φινάλε ήταν ένας φόρο τιμής στο εμβληματικό εξώφυλλο άλμπουμ της Κέιτ Μπους που ενέπνευσε τους σχεδιαστές από την αρχή με την ελική εμφάνιση να μην άλλη από ένα μοντέλο το οποίο αιωρήθηκε ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, μια πανηγυρική ενσάρκωση της έμπνευσης και της προσγείωσης, της πτήσης και της ακινησίας.

