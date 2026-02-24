Σε μια εποχή όπου η εικόνα κυριαρχεί και η μόδα αλλάζει «πρόσωπα» με ιλιγγιώδεις ταχύτητες στη σύγχρονη εποχή, το θέμα «Fashion Is Art» του φετινού Met Gala υπενθυμίζει ότι η μόδα υπήρξε ανέκαθεν μορφή έκφρασης με το σώμα τώρα να γίνεται «μουσείο», και το ρούχο το έκθεμά του.

Κάθε πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, τα σκαλιά του Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη μετατρέπονται στο πιο θεατρικό runway του κόσμου.

Το Met Gala δεν είναι απλώς ένα λαμπερό κοσμικό γεγονός αλλά η σημαντικότερη φιλανθρωπική βραδιά της μόδας, που στηρίζει το Costume Institute του μουσείου και για το 2026, το θέμα με τίτλο «Fashion Is Art» έρχεται να επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στο ένδυμα και την καλλιτεχνική δημιουργία, συνομιλώντας με την έκθεση «Costume Art» που εγκαινιάζεται λίγες ημέρες αργότερα.

Met Gala 2026: Πώς η μόδα θα γίνει τέχνη μεταμορφώνοντας το σώμα σε ζωντανό καμβά

Η βραδιά τελεί υπό την προεδρία της Άννα Γουίντουρ, με συμπροέδρους προσωπικότητες όπως η Μπιγιονσέ, η Βένους Ουίλιαμς και η Νικόλ Κίντμαν, ονόματα που από μόνα τους προϊδεάζουν για μια βραδιά υψηλής αισθητικής.

Το dress code «Fashion Is Art» προσκαλεί τους λαμπερούς καλεσμένους να αντιμετωπίσουν το σώμα τους ως ζωντανό καμβά και τους ενθαρρύνει να αφηγηθούν μια ιστορία με τις εμφανίσεις τους. Οι σχεδιαστές καλούνται να αντλήσουν έμπνευση από την ιστορία της τέχνης, από την κλασική γλυπτική μέχρι τη σύγχρονη performance art, και να «ντύσουν» το σώμα με τρόπο που να προκαλεί σκέψη.

Τι θα δούμε στο φετινό Met Gala

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κοστούμια αναμένεται να ισορροπήσουν ανάμεσα στο γλυπτικό και το θεατρικό και δεν χωρά αμφιβολία ότι θα δούμε από σιλουέτες που θυμίζουν αρχιτεκτονικές φόρμες και ρούχα που μοιάζουν με εγκατάσταση τέχνης έως όγκους, εκκεντρικά στοιχεία και λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε μουσειακά εκθέματα.

Αξίζει τέλος να πούμε πως το 2026 θα αποτελέσει μια νέα εποχή για το Met, καθώς η έκθεση «Costume Art» θα είναι η πρώτη που θα παρουσιαστεί στις ολοκαίνουργιες αίθουσες, σχεδόν 12.000 τετραγωνικών, δίπλα στο Great Hall.

Το Met Gala θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2026 και, όπως πάντα, θα ανοίξει επίσημα την έκθεση στο κοινό.