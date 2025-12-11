Το Met Gala του 2026 θα γράψει ιστορία

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης και η Άννα Γουίντουρ ανακοίνωσαν ότι τρεις γυναίκες - σύμβολα, από τρεις διαφορετικούς χώρους, θα αναλάβουν τον ρόλο των co-chairs στο φετινό Met Gala. Ο λόγος για τις Μπιγιονσέ, Βένους Ουίλιαμς και Νικόλ Κίντμαν.

Για την Μπιγιονσέ αξίζει να πούμε πως αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση στο Met Gala μετά από μια ολόκληρη δεκαετία. Να σου θυμίσουμε πως τελευταία φορά που είχε τόσο κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση ήταν το 2013. Δίπλα της, η θρυλικήΒένους Ουίλιαμς, επτά φορές Grand Slam champion, ενεργή ακόμη στο WTA Tour, και μια γυναίκα που έχει εξελιχθεί σε fashion icon με το δικό της μοναδικό ύφος.

Μπιγιονσέ, Βένους Ουίλιαμς και Νικόλ Κίντμαν οι τρεις co-chairs του φετινού Met Gala

Από την άλλη, η Νικόλ Κίντμαν η οποία θα ολοκληρώσει την τριάδα και έχει ξαναβρεθεί στη θέση της co-chair το 2003 και το 2005, είναι μια από τις πιο κομψές παρουσίες στο κόκκινο χαλί και γνωστή για τις λαμπερές εμφανίσεις της στα Met Gala.

Στο πλευρό των co-chairs θα βρίσκεται και μια δυνατή ομάδα που θα στελεχώνει την επιτροπή της υποδοχής, με επικεφαλή τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Yves Saint Laurent, Anthony Vaccarello και τη Zoë Kravitz.

Άλλα μέλη περιλαμβάνουν τις Sabrina Carpenter , Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A'ja Wilson και Yseult. Η νέα επικεφαλής συντακτικού περιεχομένου της Vogue , Chloe Malle επίσης θα συμμετέχει στην επιτροπή υποδοχής.

Χωρίς καμιά αμφιβολία, το επερχόμενο Met Gala διαμορφώνεται ήδη ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα της δεκαετίας