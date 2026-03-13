Καθώς πλησιάζει η μεγάλη βραδιά των Όσκαρ, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, με παρουσιαστή για δεύτερη συνεχή χρονιά τον κωμικό Κόναν Ο’ Μπράιεν, το ενδιαφέρον δεν στρέφεται μόνο στους υποψηφίους αλλά και στις εμφανίσεις των καλεσμένων.

Τα Όσκαρ αποτελούν εδώ και δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά - αλλά και fashion events της χρονιάς. Η τελετή δεν είναι απλώς μια γιορτή για τον κινηματογράφο, αλλά και μια στιγμή όπου η μόδα «κερδίζει» τα δικά της ξεχωριστά βραβεία. Από τις κλασικές εμφανίσεις του παλιού Χόλιγουντ μέχρι τα πιο σύγχρονα couture looks, πολλές εμφανίσεις έχουν μείνει στην ιστορία και συνεχίζουν να εμπνέουν μέχρι σήμερα.

Στις πρώτες δεκαετίες της τελετής, οι ηθοποιοί συχνά φορούσαν φορέματα που δημιουργούσαν τα στούντιο ή οι σχεδιαστές κοστουμιών των ταινιών τους, με τα χρόνια όμως αυτό άλλαξε.

Σήμερα, πίσω από κάθε εμφάνιση βρίσκεται μια ολόκληρη ομάδα stylists, designers και οίκων μόδας που συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα iconic look.

Όσκαρ: Οι iconic εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί που έγραψαν ιστορία

Ανάμεσα στις πιο διαχρονικές εμφανίσεις βρίσκεται εκείνη της Όντρεϊ Χέπμπορν, η οποία το 1954 παρέλαβε το βραβείο της φορώντας ένα κομψό φόρεμα που συνδέθηκε με το όνομα του Hubert de Givenchy. Λίγα χρόνια αργότερα, η Γκρέις Κέλι εμφανίστηκε με ένα σατέν φόρεμα σχεδιασμένο από την Η Ίντιθ Χεντ, επιβεβαιώνοντας την εικόνα της απόλυτης κινηματογραφικής σταρ.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ έγινε όλο και πιο τολμηρό. Η Cher κατάφερε να κάνει μερικές από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις της ιστορίας της τελετής με εντυπωσιακές δημιουργίες του Μπομπ Μαγκί, αποδεικνύοντας ότι το κόκκινο χαλί μπορεί να είναι ταυτόχρονα θεατρικό και fashion-forward. Πιο minimal αλλά εξίσου εμβληματική ήταν η εμφάνιση της Τζόυλια Ρόμπερτς το 2001 με ένα vintage φόρεμα του Valentino, ένα ασπρόμαυρο σχέδιο που συνδύαζε διαχρονική κομψότητα με την αίγλη του παλιού Χόλιγουντ.

Τα τελευταία χρόνια, οι εμφανίσεις συνεχίζουν να συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική. Η Ζεντάγια, για παράδειγμα, εντυπωσίασε με μια σύγχρονη εκδοχή του red carpet glamour, ενώ η Αριάνα Γκράντε έχει καταφέρει επίσης να ξεχωρίσει με couture εμφανίσεις που θυμίζουν κάτι από παραμύθι.

Δες παρακάτω τις iconic εμφανίσεις στα Όσκαρ που έγραψαν ιστορία

Audrey Hepburn με Givenchy 1954

Cher με Bob Mackie, 1986 Julia Roberts, Valentino 2001

Diane Keaton με Richard Tyler 1976 Grace Kelly με Edith Head, 1956 Gwyneth Paltrow με Ralph Lauren, 1999

Sharon Stone με Gap και Vera Wang, 1998 Emma Stone με Givenchy, 2017 Lady Gaga με Alexander McQueen, 2019 Zendaya με Valentino 2022 Ariana Grande με Schiaparelli, 2025 Rihanna με Alaïa, 2023