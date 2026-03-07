Οι μεγαλύτερες σε ηλικία ηθοποιοί κερδίζουν ολοένα και περισσότερα Όσκαρ, σύμφωνα με έρευνα

Για δεκαετίες, η κινηματογραφική βιομηχανία κατηγορούνταν ότι ευνοεί τις νεότερες γυναίκες, περιορίζοντας τις ευκαιρίες για ηθοποιούς μεγαλύτερης ηλικίας.

Νέα έρευνα του BBC δείχνει ότι τα δεδομένα αρχίζουν να αλλάζουν: οι στατιστικές των τελευταίων χρόνων αποκαλύπτουν ότι η μέση ηλικία των υποψηφίων και των νικητριών στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου αυξάνεται σταθερά, γεγονός που ενδέχεται να υποδηλώνει μια σταδιακή μεταβολή στις αντιλήψεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας για την ηλικία και τον ρόλο των γυναικών στον κινηματογράφο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής ήταν η νίκη της Μισέλ Γεό το 2023 για την ταινία «Everything Everywhere All at Once». Η ηθοποιός, που ήταν 60 ετών όταν παρέλαβε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα από τη σκηνή, καλώντας τις γυναίκες να μην αφήνουν κανέναν να τους λέει ότι έχουν «ξεπεράσει την ακμή τους». Η δήλωσή της δεν ήταν τυχαία, καθώς η ίδια ανήκει σε μια σχετικά μικρή ομάδα ηθοποιών που έχουν κατακτήσει το συγκεκριμένο βραβείο μετά τα 60 τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το BBC, μόνο επτά γυναίκες έχουν κερδίσει μέχρι σήμερα το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε ηλικία άνω των 60 ετών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Τζέσικα Τάντι, η μοναδική μέχρι σήμερα νικήτρια που ήταν πάνω από 80 ετών όταν τιμήθηκε με το βραβείο. Επίσης, η θρυλική Κάθριν Χέπμπορν κέρδισε τρία από τα τέσσερα Όσκαρ της μετά τα 60, ενώ ήταν και μία από τις ελάχιστες ηθοποιούς που βραβεύτηκαν σε ηλικία άνω των 70 ετών.

Για πολλά χρόνια, η Ακαδημία έδειχνε σαφή προτίμηση στις νεότερες πρωταγωνίστριες. Στις δεκαετίες του παρελθόντος, η πλειονότητα των βραβείων απονεμόταν σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 39 ετών. Αντίθετα, στους άνδρες ηθοποιούς το ηλικιακό φάσμα ήταν πιο διευρυμένο. Ενδεικτικό είναι ότι ο Έιντριεν Μπρόντι παραμένει ο μοναδικός ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου πριν κλείσει τα 30.

Η έρευνα του BBC δείχνει ότι αυτή η τάση αρχίζει να αλλάζει σταδιακά. Η μέση ηλικία των υποψηφίων για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου αυξάνεται εδώ και δεκαετίες. Στη δεκαετία του 1940 η μέση ηλικία ήταν μόλις 27 ετών. Στη δεκαετία του 1970 έφτασε τα 37, ενώ τη δεκαετία του 2000 άγγιξε τα 40. Στη δεκαετία του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μέσος όρος έχει ανέβει στα 47 έτη.

Τα τελευταία χρόνια αρκετές νίκες επιβεβαιώνουν αυτή τη μεταβολή. Η Ρενέ Ζελβέγκερ κέρδισε το Όσκαρ σε ηλικία 50 ετών, η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ στα 63, ενώ η Τζέσικα Τσαστέιν τιμήθηκε με το βραβείο στα 45 της. Παράλληλα, στις πρόσφατες υποψηφιότητες συναντά κανείς πολλές ώριμες ηθοποιούς, όπως η Ανέτ Μπένινγκ, η Φερνάντα Τόρες και η Ντέμι Μουρ.

Η δρ. Στέισι Λ. Σμιθ, ιδρύτρια της Annenberg Inclusion Initiative του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, επισημαίνει ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με το παρελθόν. Όπως αναφέρει στο BBC, παλαιότερα αστειευόταν λέγοντας ότι για να μπορέσει μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας να συνεχίσει να εργάζεται στο Χόλιγουντ έπρεπε να λέγεται Τζούντι Ντεντς, Μάγκι Σμιθ ή Μέριλ Στριπ. Σήμερα, ωστόσο, θεωρεί ότι οι επιλογές έχουν διευρυνθεί.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή φαίνεται να παίζει και η αύξηση των γυναικών δημιουργών πίσω από την κάμερα. Σκηνοθέτιδες όπως η Κλόε Ζάο και η Τζέιν Κάμπιον έχουν ήδη κατακτήσει Όσκαρ σκηνοθεσίας τα τελευταία χρόνια, ενώ όλο και περισσότερες γυναίκες γράφουν και σκηνοθετούν ταινίες με κεντρικούς γυναικείους χαρακτήρες μεγαλύτερης ηλικίας. Παράδειγμα αποτελεί και η ταινία «Nomadland» της Ζάο, με πρωταγωνίστρια τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ.

Η Ελίζαμπεθ Κέιντεν, συνιδρύτρια του οργανισμού The Writers Lab που στηρίζει γυναίκες σεναριογράφους άνω των 40 ετών, σημειώνει ότι οι καταξιωμένες ηθοποιοί πλέον προσελκύουν δημιουργούς που επιθυμούν να γράψουν ιστορίες ειδικά για εκείνες. Όπως εξηγεί, το κοινό φαίνεται να ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για σύνθετους γυναικείους χαρακτήρες με εμπειρίες ζωής.

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, η ηλικιακή ισότητα στο Χόλιγουντ δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρως. Σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, η μέση ηλικία των γυναικών πρωταγωνιστριών στις πιο εμπορικές ταινίες παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών. Το 2025, για παράδειγμα, η μέση ηλικία των γυναικών πρωταγωνιστριών ήταν 34 έτη, ενώ για τους άνδρες 42.

Η τάση των Όσκαρ να τιμούν όλο και περισσότερες ώριμες ηθοποιούς δείχνει ότι η κινηματογραφική βιομηχανία βρίσκεται σε φάση αλλαγής. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να εξαλειφθούν πλήρως οι ανισότητες που για δεκαετίες χαρακτήριζαν τον χώρο του κινηματογράφου.