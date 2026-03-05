Όσκαρ 2026: Εξετάζεται το σενάριο να ακυρωθεί το κόκκινο χαλί, λόγω των εξελίξεων στο Ιράν

Μια βραδιά με λάμψη και γιορτινό κλίμα μπορεί εύκολα να εκληφθεί ως αδιαφορία απέναντι στον ανθρώπινο πόνο, κι αυτό η Ακαδημία δεν το θέλει καθόλου

Την Κυριακή 15 Μαρτίου θα διεξαχθεί η 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ, στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, με παρουσιαστή για δεύτερη συνεχή χρονιά τον κωμικό Κόναν Ο’ Μπράιεν. Όμως, τα δεδομένα ίσως και να αλλάξουν φέτος και η γιορτή του κινηματογράφου να μην είναι τόσο λαμπερή. Και δικαίως.

Όπως γράφει το Page Six, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από πηγή, η Ακαδημία εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει skip στο κόκκινο χαλί, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Μια βραδιά με λάμψη και γιορτινό κλίμα μπορεί εύκολα να εκληφθεί ως αδιαφορία απέναντι στον ανθρώπινο πόνο, κι αυτό η Ακαδημία δεν το θέλει καθόλου. Φυσικά, αν τελικά επιβεβαιωθεί, καθώς προς το παρόν τίποτα δεν έχει γίνει επίσημο.

Η ίδια πηγή ανέφερε μάλιστα πως το κόκκινο χαλί, φέτος, επρόκειτο να διακοσμηθεί με ιαπωνικά σφενδάμια, που συμβολίζουν «την ειρήνη και τη μακροζωία», κάτι που ενδεχομένως να δείξει εξίσου πως η Ακαδημία δεν μένει αμέτοχη.

Από την άλλη, το κόκκινο χαλί μπορεί να αποδειχθεί «ναρκοπέδιο» για τους καλλιτέχνες, αφού είναι δεδομένο πως θα ερωτηθούν για τις τελευταίες εξελίξεις. Στα βραβεία SAG Actor, τοπικά ειδησεογραφικά μέσα όπως τα KTLA, Fox11 και ABC -μαζί με περίπου άλλα δώδεκα- τοποθετήθηκαν κοντά στην έξοδο, χάνοντας τους περισσότερους υποψηφίους. Η κυρίαρχη φήμη στους δημοσιογραφικούς κύκλους ήταν ότι τα μέσα με ειδησεογραφικό προσανατολισμό μετακινήθηκαν στο τέλος λόγω των φόβων των διοργανωτών ότι οι διασημότητες θα ερωτούνταν για τη σύγκρουση στο Ιράν.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα φετινά Όσκαρ, τρεις Ιρανοί είναι υποψήφιοι: ο σκηνοθέτης του «It Was Just an Accident», Τζαφάρ Παναχί, καθώς και οι Sara Khaki και Mohammadreza Eyni, δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Cutting Through Rocks».