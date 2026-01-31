Όσκαρ 2026: Ποια τραγούδια θα ακουστούν live από τις φετινές υποψηφιότητες

Μόνο δύο ζωντανές ερμηνείες υποψήφιων τραγουδιών θα απολαύσουμε τη φετινή 98η τελετή Βραβείων Όσκαρ.

Τα Όσκαρ επιστρέφουν φέτος τις ζωντανές ερμηνείες υποψήφιων τραγουδιών για Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι, αλλά σε περιορισμένη κλίμακα: μόνο δύο από τις πέντε υποψηφιότητες θα ακουστούν live στην τελετή της 15ης Μαρτίου 2026 στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με επιστολή των εκτελεστικών παραγωγών Ρατζ Καπούρ, Κέιτι Μούλαν και της παραγωγού Ταρίν Χαρντ προς τους υποψήφιους, επιλέχθηκαν τα «Golden» από την ταινία κινουμένων σχεδίων KPop Demon Hunters και «I Lied to You» από το Sinners, λόγω της «παγκόσμιας πολιτιστικής τους απήχησης».

Τα υπόλοιπα τρία, «Train Dreams» των Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ (Train Dreams), «Dear Me» της Νταϊάνα Γουόρεν (Diane Warren: Relentless) και «Sweet Dreams of Joy» του Νίκολας Πάικ (Viva Verdi!), θα παρουσιαστούν μέσω ειδικών παραγωγών τμημάτων με σκηνές από τις ταινίες, παρασκήνια και ενίσχυση στα social media. Οι παραγωγοί τονίζουν ότι «όλα τα τραγούδια αντιμετωπίζονται ισότιμα, με έμφαση στην αφήγηση και την κινηματογραφική τους σημασία».

Η απόφαση αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις της 3,5ωρης ζωντανής μετάδοσης (ABC/Hulu, 4 μ.μ. PT), που παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά ο Κόναν Ο'Μπράιεν. Πέρυσι, τα Όσκαρ 2025 παραιτήθηκαν πλήρως από live ερμηνείες λόγω χρόνου, αλλά η εκπομπή παρατάθηκε 20 λεπτά –ίσως λόγω του... αυτοσχεδιαστικού τραγουδιού του Ο'Μπράιεν «I Won't Waste Time». Φέτος, η εισαγωγή της 24ης κατηγορίας Καλύτερου Κάστ απαιτεί περικοπές, με στόχο «γρήγορη, διασκεδαστική και συνεκτική» ροή.

Σε δήλωσή της στο Deadline, η Νταϊάνα Γουόρεν -με 15 υποψηφιότητες Όσκαρ- εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση να ερμηνευτούν ζωντανά μόνο τα «Golden» και «I Lied to You», αποκαλώντας την «άδικη» για εκείνη και τους συναδέλφους της Νικ Κέιβ, Μπράις Ντέσνερ και Νίκολας Πάικ. «Είτε όλοι μας είτε κανένας μας – έτσι πρέπει να είναι», δήλωσε, θυμίζοντας την περίπτωση του 2019, όταν αρνήθηκε μαζί με τη Lady Gaga και τον Κέντρικ Λάμαρ να ερμηνεύσουν αν δεν συμπεριληφθούν όλα τα τραγούδια. «Είναι λάθος να πετάξετε τρία υποψήφια τραγούδια στα σκουπίδια πριν την ψηφοφορία», τόνισε, αμφισβητώντας το κριτήριο των παραγωγών για «πολιτιστική απήχηση».