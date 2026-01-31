Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι… “μαμάκιας” - Το plus one του στα Όσκαρ θα είναι η μητέρα του

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός θα παρευρεθεί στην τελετή απονομής συνοδευόμενος από τη μητέρα του - τηρώντας μια υπόσχεση που έδωσε στα 15 του.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι επιβεβαιώνει ότι, ακόμη και στο Χόλιγουντ, η μαμά παραμένει μαμά. Ο 28χρονος ηθοποιός αποκάλυψε πως στη φετινή απονομή των Όσκαρ θα έχει στο πλευρό του τη μητέρα του, Μελίσσα Έλορντι, τηρώντας μια υπόσχεση που της είχε δώσει, όταν ήταν ακόμα έφηβος.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», ο Τζέικομπ Ελόρντι δήλωσε ξεκάθαρα: «Θα πάρω τη μαμά μου. Της το είχα υποσχεθεί όταν ήμουν 15 χρονών, οπότε πρέπει να το τηρήσω». Όπως εξήγησε, η μητέρα του «πίστεψε σε μένα από την αρχή και σε όλη τη διαδρομή», ενώ ήταν και το πρώτο άτομο που τον ενημέρωσε για την υποψηφιότητά του για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι θα πάει στα Όσκαρ μαζί με τη μητέρα του

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ήταν τόσο αγχωμένος, που δεν περίμενε καν το τηλεφώνημα. «Πήγα για ύπνο και κοιμόμουν ήσυχος. Κάποια στιγμή άκουσα το κινητό μου να χτυπάει γύρω στις πέντε το πρωί και μετά τα βήματά της στις σκάλες. Το πρόσωπό της τα έλεγε όλα - είχα προταθεί για Όσκαρ. Ήταν πραγματικά όνειρο».

Τα καλά νέα γιορτάστηκαν και με τον πατέρα του, ο οποίος βρισκόταν στην Αυστραλία. «Ήξερε πότε θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες, είχε βάλει ένα μπουκάλι σαμπάνια στο ψυγείο, έμεινε ξύπνιος μέχρι τα μεσάνυχτα και μιλήσαμε στο τηλέφωνο για να την ανοίξουμε μαζί», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Ο Τζέικομπ Έλορντι είναι υποψήφιος για τον ρόλο του στην ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, μια διάκριση που, όπως είπε, ήταν όνειρο ζωής. «Κανονικά πρέπει να λες ότι δεν έχει σημασία, ότι η τέχνη είναι υποκειμενική και όλα αυτά. Αλλά για μένα ήταν πάντα ένα όνειρο», παραδέχτηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Χιθ Λέτζερ: «Εκείνος μου έδειξε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό». Μάλιστα, σημείωσε με νόημα: «Όταν ξεκινούσα, ήμουν λίγο υπερβολικός και έλεγα ότι δεν πρόκειται να συμβεί στα 28 μου, θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο. Και τώρα είμαι 28 και η υποψηφιότητα ήρθε ακριβώς 18 χρόνια μετά τον θάνατό του».

Κλείνοντας, ο ηθοποιός δήλωσε: «Θα ήθελα να του αφιερώσω αυτό λέγοντας ένα ευχαριστώ στον Χιθ Λέτζερ για την έμπνευση. Σημαίνει πραγματικά πάρα πολλά για μένα».