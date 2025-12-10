O Τζέικομπ Ελόρντι αποκάλυψε το ένα παράπονό του: «Ποτέ δεν μου λένε σ΄αγαπώ»

Όσα μοιράστηκε ο ηθοποιός σε συνέντευξή του με την Γκουίνεθ Πάλτροου

Γκουίνεθ Πάλτροου και Τζέικομπ Ελόρντι, Τζέικομπ Ελόρντι και Γκουίνεθ Πάλτροου έδωσαν από κοινού συνέντευξη στο Variety, μιλώντας για την καριέρα τους στη βιομηχανία του κινηματογράφου, αλλά και για το πόσο έχουν αλλάξει οι ταινίες από τη δεκαετία του ’90.

Από τη μία η Γκουίνεθ, η αιώνια star του Hollywood, της οποίας η νίκη με το βραβείο καλύτερης ηθοποιού το 1999 για την ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» εξακολουθεί να αντηχεί στην ιστορία των Oscar, από την άλλη ο Τζέικομπ, το νέο «it boy» του Hollywood που ανακαλύπτει σιγά-σιγά τον εαυτό του ως το πλάσμα στην ταινία «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, μιλούν για τα πάντα και φωτογραφίζονται μαζί.

«Είναι τόσο ωραίο να είμαι εδώ και να σου μιλάω. Τα παιδιά μου ζηλεύουν πολύ. Ο γιος μου σε θαυμάζει. Η κόρη μου είναι ερωτευμένη μαζί σου. Πιθανότατα θα είμαι κι εγώ, μέχρι το τέλος της συνέντευξης, λέει η Γκουίνεθ Πάλτροου στον Τζέικομπ Ελόρντι, με εκείνον να απαντάει: «Λοιπόν, αυτό είναι που ακούω πάντα. Όλοι λένε, "Ω, η μαμά μου σε αγαπάει. Η κόρη μου σε αγαπάει. Η κοπέλα μου σε αγαπάει"». Ποτέ δεν είναι, «"Σ' αγαπώ εγώ"». «Τζέικομπ, σε αγαπάω!», απαντάει η ηθοποιός.



Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Γκουίνεθ ρωτάει τον Ελόρντι ποιος του έδωσε την ιδέα ότι μια κινηματογραφική καριέρα στο Hollywood ήταν εφικτή. «Ήμουν αρκετά θορυβώδης ως παιδί, κάτι που είναι χαρακτηριστικό κάθε ηθοποιού. Δεν ήξεραν τι να με κάνουν. Υπήρχε μια δασκάλα στο σχολείο, η κυρία ΜακΜάχον, η οποία αποφάσισε να με βάλει να παίξω τη γάτα στο μιούζικαλ "Η γάτα με το καπέλο"», απαντάει εκείνος. Μόλις άρχισε να τραγουδάει και να χόρευει, φορώντας το μεγάλο καπέλο, «ήξερα ότι αυτό ήθελα να κάνω. Είδα επίσης τον Χιθ Λέτζερ στον "Σκοτεινό Ιππότη" όταν ήμουν περίπου 12 ετών. Συνειδητοποίησα ότι ήταν από την Αυστραλία και τότε άρχισα να σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι κάτι βιώσιμο για μένα».

«Είσαι τόσο φανταστικός στον Φρανκενστάιν. Εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από τη σωματικότητά σου - ήταν σχεδόν σαν να παρακολουθούσες έναν χορευτή μπαλέτου, πώς αναδύθηκες σε αυτό το πλάσμα. Αυτή η δυναμική μεταξύ απίστευτης τρυφερότητας και βίας. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά», συνεχίζει η Γκουίνεθ Πάλτροου. Ο Ελόρντι της απαντάει: «Η αδερφή μου είναι χορεύτρια μπαλέτου, οπότε μεγάλωσα γύρω από αυτό το είδος κίνησης. Ήταν ένα σημείο αναφοράς για το πώς να χρησιμοποιώ το σώμα μου. Ονειρευόμουν να συνεργαστώ με τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο από τότε που είδα τον "Λαβύρινθο του Πάνα" ως παιδί. Αργότερα, γύριζα την ταινία "Πρισίλα", όπου υποδύομαι τον Έλβις Πρίσλεϊ, οπότε είχα ένα είδος αφύσικης τόλμης και αυτοπεποίθησης. Η ομάδα κομμωτών και μακιγιάζ μού είπε ότι θα έπαιζαν στη συνέχεια τον "Φρανκενστάιν" και θυμάμαι ότι είπα "υποτίθεται ότι θα έπαιζα σε αυτήν την ταινία"».

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Τζέικομπ Ελόρντι λέει ότι παλιά ήταν από τους ανθρώπους που πίστευε ότι: «Η χειρότερη μέρα σε ένα κινηματογραφικό πλατό είναι ακόμα καλύτερη από την καλύτερη μέρα στον πραγματικό κόσμο. Και αυτό είναι ανοησίες. Αυτό είναι ένα ψέμα», θεωρεί σήμερα.