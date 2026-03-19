Πώς η νέα συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του Zara Studio επαναπροσδιορίζει το σύγχρονο ρομαντικό ντύσιμο

Μια γκαρνταρόμπα για τον σύγχρονο ατομικιστή: κομψή, χαλαρή και με ξεχωριστή ταυτότητα.

Η μνήμη διαθλάται μέσα από το χρώμα. Ο χαρακτήρας αποκαλύπτεται μέσα από την υφή. Για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, το Zara Studio επιστρέφει με τρεις αυτόνομες συλλογές για Γυναίκα, Άνδρα και Παιδί, σχεδιασμένες από τη δημιουργική ομάδα της Zara σε συνεργασία με τον creative director και stylist Karl Templer.

Με προσεκτική επιμέλεια και άψογη κατασκευή, το Zara Studio συνεχίζει να εκφράζει τις πιο elevated συλλογές της εταιρείας.

Για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η γυναικεία συλλογή Zara Studio επαναπροσδιορίζει το σύγχρονο ρομαντικό ντύσιμο μέσα από μια φρέσκια προσέγγιση στο χρώμα, τις στρώσεις και τις αντιθέσεις. Slip dresses με ξεβαμμένα floral μοτίβα και τελειώματα από δαντέλα σε antique ύφος φοριούνται κάτω από μαλακά γραμμένα tweed παλτό και ριγέ tailoring με loungewear αναφορές.

Μια φούστα σε απαλό mint με δαντελένια ένθετα, συνδυασμένη με cropped λευκό T-shirt, ένα ροζ καρό κοστούμι με κρόσσια φορεμένο πάνω από camisole, και ένα ιβουάρ πολυεπίπεδο φόρεμα με τελειώματα από δαντελένιες ταινίες, συνδυασμένο με ασημί T-bar kitten heels, αποτυπώνουν την πουδραρισμένη, απαλή χρωματική διάθεση της συλλογής.

Σε ολόκληρη τη γκαρνταρόμπα, γνώριμα ρούχα επανασυντίθενται. Slip dresses πέφτουν ασύμμετρα με δαντελένια godets· ριγέ κοτλέ παντελόνια μαλακώνουν μέσα από τον συνδυασμό τους με διάφανα camisoles· μακριά tweed παλτό με ξέφτια στο τελείωμα φοριούνται σε layers πάνω από floral παντελόνια· διάφανα πλεκτά φοριούνται πάνω από camisoles και slips. Τα αξεσουάρ επαναλαμβάνουν τη γλώσσα της συλλογής, με σατέν mules με φιόγκο στο μπροστινό μέρος σε αποχρώσεις ruby, teal και mustard, τσάντες-φάκελο με συγκεντρωμένα ροζέτες, κρυστάλλινα σκουλαρίκια με κρεμαστές πέτρες και λευκές στέκες, που δίνουν ένταση σε μια κατά τα άλλα απαλή, παστέλ χρωματική παλέτα.

Η γυναίκα του Zara Studio αναδύεται ως μια παρουσία αυθεντική και βαθιά προσωπική: συνθέτει απαλότητα και δομή σε μια γκαρνταρόμπα διαμορφωμένη από τη μνήμη, τη δεξιοτεχνία και την ανεπιτήδευτη άνεση, μέσα από μια καμπάνια φωτογραφημένη από τον Steven Meisel.

Η ανδρική συλλογή Zara Studio αντανακλά μια χαλαρή, εκλεκτική αρρενωπότητα, διαμορφωμένη από τα ταξίδια και το προσωπικό styling, που χαρίζει έναν ατομικό και ξεχωριστό χαρακτήρα. Παντελόνια με πολλαπλές πιέτες πέφτουν φαρδιά και χαμηλά, συνδυασμένα με oversized ριγέ πουκάμισα με camp-collar γιακά, πλεκτά με crochet λεπτομέρειες στο μπροστινό μέρος και ανάλαφρα πουκάμισα. Μαλακά ζωνοδεμένα tailoring κομμάτια φορεμένα με γάζινα πουκάμισα, κεντημένα jackets σε συνδυασμό με loose παντελόνια και pinstripe κοστούμια σφιγμένα στη μέση με drawstring λεπτομέρειες, διαμορφώνουν τη σιλουέτα.

Τα σύνολα μοιάζουν να έχουν συντεθεί αυθόρμητα, rather than coordinated: ριγέ πλεκτά pullovers συνδυάζονται με φαρδιά indigo παντελόνια, διάφανα πουκάμισα φοριούνται σε layers κάτω από μαλακά jackets και πιεταριστά παντελόνια συνδυάζονται με σανδάλια. Η υφή — crochet πάνελ, κεντήματα, washed cotton και ελαφρύ suede — παίρνει τη θέση της διακόσμησης, δημιουργώντας μια γκαρνταρόμπα εκφραστική χωρίς υπερβολές.

Για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η παιδική συλλογή Zara Studio γιορτάζει τη χειροποίητη αισθητική και την ανεπιτήδευτη αίσθηση του καλοκαιριού. Ζακέτες με crochet τελειώματα, sundresses με patchwork στοιχεία, ριγέ πουλόβερ και λινά παντελόνια εμφανίζονται σε ηλιοκαμένες αποχρώσεις, όπως mint, peach και ξεβαμμένο γαλάζιο. Πουκάμισα με camp-collar γιακά και κεντήματα συνδυάζονται με βαμβακερά σορτς· πλεκτά σε στιλ πόντσο φοριούνται σε layers πάνω από απλά φορέματα· ενώ ραμμένες ζακέτες συνοδεύουν πιεταριστά παντελόνια. Ισορροπώντας ανάμεσα στη νοσταλγία και την πρακτικότητα, η συλλογή προτείνει ρούχα σχεδιασμένα για κίνηση και για τη δημιουργία αναμνήσεων.

Κάθε συλλογή παρουσιάζεται μέσα από μια φωτογραφική καμπάνια με styling από τον Karl Templer και υλοποίηση υπό τη δημιουργική διεύθυνση των Baron & Baron.Η γυναικεία συλλογή φωτογραφίζεται από τον Steven Meisel, η παιδική από τον Koto Bolofo και η ανδρική από τον Mark Kean.

Η συλλογή SS26 Studio θα είναι διαθέσιμη από τις 19 Μαρτίου στο Zara.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.