Πώς ένα τζιν γίνεται διάφανο; O Ματιέ Μπλαζί επαναπροσδιόρισε το κλασικό denim – και το θέλουμε στη συλλογή μας

Είναι ή δεν είναι εντυπωσιακό;

Ο Ματιέ Μπλαζί είναι από εκείνους τους σχεδιαστές που ξεχωρίζει μεταξύ άλλων όχι μονάχα για τη ξεχωριστή σχεδιαστική του ταυτότητα αλλά και την πρωτοπορία του. Στο πιο πρόσφατο show του για παράδειγμα, για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου Chanel, κατάφερε κάτι που φαινομενικά είναι αδύνατο, παρόλα αυτά το έκανε - και με ιδιαίτερη επιτυχία.

Σε τι αναφέρομαι; ο σχεδιαστής επαναπροσδιόρισε το κλασικό τζιν όπως κανένας δεν έχει κάνει με τόση μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα (γνώμη μου). Μετέτρεψε το denim σε see – through item υψηλής ραπτικής και όλοι είχαν μείνει να το κοιτούν και να το περιεργάζονται σκεπτόμενοι, πώς ένα τζιν μπορεί να είναι διάφανο;

Να σου θυμίσω πως μεταξύ άλλων items της συλλογής παρουσίασε ένα σύνολο το οποίο απαρτίζονταν από ένα διάφανο tank top και ένα μπλε τζιν - και αυτό διάφανο. Αν και τα κομμάτια που παρουσίασε αποτελούν basic items τα επαναπροσδιόρισε ριζικά χρησιμοποιώντας νέα υλικά, χαρίζοντάς τους μια νέα υπόσταση, σαν σύγχρονος Βίκτορ Σκλόφσκι που εφαρμόζει τον όρο «ostranenie», την τέχνη της «ανοικείωσης», στην υψηλή ραπτική και κατ' επέκταση στη μόδα με έναν τόσο έξυπνο τρόπο.

Ο Ματιέ Μπλαζί σαν «ταχυδακτυλουργός» της υψηλής ραπτικής

Μπορεί ο Ματιέ Μπλαζί να δούλεψε με basic κομμάτια ωστόσο κατάφερε να τα μεταμορφώσει και να «εξαπατήσει» το βλέμμα του κοινού, προφανώς με την τεχνική trompe l’oeil. Η μέθοδος αυτή με απλά λόγια έχει ως κεντρικό πυλώνα την ψευδαίσθηση και στην περίπτωση του denim, δεν πρόκειται απλώς για μια εκτύπωση υφάσματος που μοιάζει με τζιν αλλά για την αναπαραγωγή όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που το καθιστούν αναγνωρίσιμο.

Σε ρόλο «ταχυδακτυλουργού» λοιπόν έπαιξε με το χαρακτηριστικό indigo χρώμα που παραπέμπει σε τζιν, εκτυπωμένο σε οργάτζα, με τις χαρακτηριστικές ραφές στις τσέπες, τις λεπτομέρειες που θυμίζουν τη δομή του αυθεντικού denim υφάσματος, χαρίζοντας έτσι την ψευδαίσθηση ότι αυτό που βλέπουμε στην πασαρέλα είναι ένα κλασικό τζιν, το οποίο όμως ξεθωριάζει και είναι διάφανο.

Chanel Spring Summer 2026/ Getty Images

Η ιδέα της οπτικής αυτής ψευδαίσθησης δεν είναι βέβαια εντελώς νέα, ακόμη κι αν έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Ματιέ Μπλαζί και του πλέκω κατά κάποιο τρόπο το εγκώμιο και, όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που πειραματίζεται με την τεχνική trompe l’oeil, τώρα όμως την απογείωσε.

Είναι αρκετοί οι οίκοι και σχεδιαστές που έχουν πειραματιστεί με το denim και τον επαναπροσδιορισμό του, επιχειρώντας να του δώσουν μια νέα ταυτότητα. Ο οίκος Bottega Veneta για παράδειγμα, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ματιέ Μπλαζί, παρουσίασε το 2023 ένα τζιν κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από δέρμα ενώ ο Γκλεν Μάρτενς μέσα από το brand Y/Project και δη στη συλλογή Φθινόπωρο/ Χειμώνα 2024, πειραματίστηκε με εκτυπώσεις και παραμορφωμένες γραμμές denim που αμφισβητούν τη φόρμα και τη λειτουργία του.

Bottega Veneta Blue Printed Leather Pants

Y/Project x Jean-Paul Gaultier

Αντίστοιχα, ο οίκος Jean Paul Gaultier έχει αξιοποιήσει επίσης την τεχνική trompe l’oeil σε πιο θεατρικές δημιουργίες, όπως φορέματα με ολόκληρα σύνολα ρούχων πάνω στο ύφασμα ενώ άλλοι, όπως ο οίκος Balmain ή η Diesel έχουν ανατρέψει τη δομή του τζιν μέσα από κατασκευαστικές παρεμβάσεις, όπως ψεύτικες ζώνες και ραφές.

Μπορούμε να πούμε πως ο Ματιέ Μπλαζί τώρα, ξεπέρασε όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και τους υπόλοιπους σχεδιαστές; Ναι. Με την ένταξή του στη Chanel, «ανέβηκε» ένα level, αντικατέστησε το δέρμα με εξαιρετικά ελαφριά και διάφανα υλικά, προσάρμοσε τα υφάσματα, τα έκανε με δεξιοτεχνία να μοιάζουν με πούπουλα και έδωσε στο τζιν μια νέα, αιθέρια διάσταση.

Καταλήγοντας, έχουμε καταλάβει πως ο σχεδιαστής παίζει συνειδητά με τα όρια μεταξύ καθημερινής ένδυσης και luxury, αποδεικνύοντας πώς ένα απλό ένδυμα μπορεί να αποκτήσει νέα αξία και νέα ταυτότητα μέσα από την κατασκευή και την οπτική αντίληψη. Το διάφανο τζιν λοιπόν της πιο πρόσφατης συλλογής του σίγουρα αποτελεί ένα από τα αγαπημένα μας items, ένα από τα items που θα θέλαμε να έχουμε στη συλλογή μας.