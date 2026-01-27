Chanel: Μέσα στο σουρεαλιστικό και παραμυθένιο σύμπαν του Matthieu Blazy – Τι είδαμε στο haute couture show του

Η haute couture επίδειξη για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου Chanel αποτελούσε μία από τις πολυαναμενόμενες στιγμές της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, αφού σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Matthieu Blazy στην υψηλή ραπτική του ιστορικού οίκου.

Πριν ακόμη «ανοίξει» η αυλαία της επίδειξης, η Chanel επέλεξε να αποκαλύψει το σκηνικό του show, με το Grand Palais να μεταμορφώνεται σε ένα σουρεαλιστικό, σχεδόν παραμυθένιο τοπίο. Ένα ροζ δάσος με γιγάντια μανιτάρια, ροζ ιτιές και οργανικές φόρμες θόλωναν τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία, σαν συνέχεια του teaser που δημοσιεύθηκε δύο ημέρες πριν. Το σκηνικό, γεμάτο φυσικά μοτίβα και απαλά χρώματα, υπογράμμιζε αυτή τη διάθεση του σχεδιαστή χωρίς υπερβολή.

Αντί για θεατρικές υπερβολές, ο Matthieu Blazy επέλεξε να εστιάσει στην κατασκευή, την τεχνική αρτιότητα και την κίνηση. Οι σιλουέτες ήταν δομημένες αλλά ευέλικτες, επιτρέποντας στο σώμα να κινείται φυσικά ενώ το tweed της Chanel εμφανίστηκε πιο ρευστό και ζωντανό, και οι χαρακτηριστικές αλυσίδες του οίκου ενσωματώθηκαν λειτουργικά στη δομή των ρούχων.

Βασίστηκε στο αξίωμα ότι η κομψότητα είναι άρνηση, μάλιστα, όπως διαβάζουμε στο WWD, έθεσε στον εαυτό του μια πρόκληση, εκείνη του να διαδώσει την εικόνα του οίκου χωρίς να βασίζεται στις υπογραφές του. Στην πραγματικότητα, η πρώτη του εμφάνιση - μια nude σιφόν εκδοχή του κλασικού κοστουμιού Chanel - έμοιαζε σχεδόν με φάντασμα του αρχικού.

«Ήθελα να δω αν, όταν αφαιρείς τις συνηθισμένες υπογραφές της Chanel, το τουίντ, τα κουμπιά με τα πολύτιμα πετράδια, μπορείς ακόμα να φτάσεις σε αυτή την ουσία» είχε δηλώσει ο Matthieu Blazy.

Chanel: Μέσα στο σουρεαλιστικό και παραμυθένιο σύμπαν του Matthieu Blazy

Λεπτομέρειες όπως πτυχώσεις, φτερά, παγιέτες και ombré αποχρώσεις ήταν ενσωματωμένες στην αρχιτεκτονική των ενδυμάτων, αναδεικνύοντας την υψηλή ραπτική ως τέχνη δεξιοτεχνίας και ακρίβειας. Το κόκκινο χρώμα επανεμφανίστηκε ως σταθερό σημείο αναφοράς, σηματοδοτώντας διακριτικά τη σχεδιαστική ταυτότητα του Matthieu Blazyμέσα στο αυστηρό λεξιλόγιο της Chanel.

Το show έκλεισε η μούσα του, Bhacitha Mandava, με ένα εντυπωσιακό look σε off white απόχρωση, με λαμπερές λεπτομέρειες και τρισδιάστατη υφή, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή η πρώτη couture συλλογή του Blazy δεν ήταν απλώς μια αισθητική δήλωση, αλλά ένα ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον του οίκου.