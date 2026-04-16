Η Αν Χάθαγουεϊ υιοθέτησε την naked dress αισθητική με ένα φόρεμα όλο μαύρη δαντέλα

Η Αν Χάθαγουεϊ τράβηξε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα, αυτή τη φορά με μια τολμηρή εμφάνιση στη Νέα Υόρλη.

Η βραβευμένη ηθοποιός, Αν Χάθαγουεϊ έδωσε το «παρών» σε ειδική εκδήλωση για τη νέα της ταινία «Mother Mary», με τη στιλιστική της επιλογή να μην περνά απαρατήρητη.

Σε αντίθεση με τις πιο κλασικές και κομψές επιλογές που την έχουμε συνηθίσει, η Αν Χάθαγουεϊ επέλεξε αυτή τη φορά ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό σύνολο.

Φόρεσε ένα διάφανο, όλο μαύρη δαντέλα φόρεμα, εφαρμοστό, που υμνεί την αισθητική του naked dress. Το σύνολό της συνδύασε με ένα μαύρο oversized σακάκ, chunky ψηλοτάκουνα παπούτσια και με μια μαύρη τσάντα που ταίριαζε αρμονικά με το υπόλοιπο σύνολο.

Η εμφάνιση αυτή φαίνεται να συνδέεται και με τον ρόλο της στη νέα της ταινία, όπου υποδύεται μια εκκεντρική και αμφιλεγόμενη pop star. Το «Mother Mary», σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λόουερι, έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις πριν ακόμη κυκλοφορήσει, κυρίως λόγω της χρήσης έντονου θρησκευτικού συμβολισμού.

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο και πρόκειται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Απριλίου.