Ο Ματιέ Μπλαζί επιστρέφει στις ρίζες της Chanel – Η Cruise 2026/27 συλλογή θα είναι ένας διάλογος μεταξύ παρελθόντος και παρόντος

O οίκος Chanel ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα Cruise 2026/27 συλλογή του, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο υπό τη διεύθυνση του Ματιέ Μπλαζί.

Το show, προγραμματισμένο για τις 28 Απριλίου στο Μπιαρίτζ, δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα επίδειξη, αλλά μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες του οίκου.

Η επιλογή της Μπιαρίτζ, της παραθαλάσσιας πόλης στις βασκικές ακτές της νοτιοδυτικής Γαλλίας, δεν είναι τυχαία. Εκεί, το 1915, η Γκαμπριέλ Μπονέρ «Κοκό» Σανέλ άνοιξε τον πρώτο της οίκο υψηλής ραπτικής, μακριά από τις αυστηρές συμβάσεις του Παρισιού. Σε μια εποχή όπου η μόδα περιοριζόταν από κανόνες και συμβάσεις, η Σανέλ τόλμησε να δημιουργήσει έναν χώρο ελευθερίας και καινοτομίας.

Chanel



Ο Ματιέ Μπλαζί επιστρέφει στις ρίζες της Chanel

Στην ακτή των Βάσκων, η Chanel παρουσίασε τις πρώτες της συλλογές, διαμορφώνοντας ένα στιλ που συνδύαζε άνεση, κομψότητα και απλότητα. Εμπνευσμένη από τη θαλασσινή αύρα και τον ανεπιτήδευτο τρόπο ζωής της περιοχής, επαναπροσδιόρισε τη γυναικεία σιλουέτα, απελευθερώνοντάς την από τα «πρέπει» της εποχής. Η Μπιαρίτζ έγινε έτσι το σκηνικό όπου έθεσε τα θεμέλια για το DNA του οίκου.

Η επιστροφή σε αυτόν τον τόπο για την παρουσίαση της πρώτης Cruise συλλογής του Ματιέ Μπλαζί για τη Chanel λειτουργεί ως ένας διάλογος μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής καλείται να τιμήσει την κληρονομιά της Γακμπριέλ Σανέλ, ενώ ταυτόχρονα να την επαναπροσδιορίσει μέσα από μια σύγχρονη οπτική. Η Cruise 2026/27 συλλογή αναμένεται να ισορροπήσει ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία του οίκου, αλλά και εισάγοντας νέα αφηγηματικά και αισθητικά στοιχεία.

Chanel

Η Cruise 2026/27 συλλογή θα είναι ένας διάλογος μεταξύ παρελθόντος και παρόντος

Το επερχόμενο show δεν αποτελεί μόνο μια παρουσίαση ρούχων, αλλά μια υπενθύμιση της διαχρονικής δύναμης του οράματος της Γακμπριέλ Σανέλ. Μέσα από τη ματιά του Ματιέ Μπλαζί, το παρελθόν μετασχηματίζεται σε έμπνευση για το μέλλον, αποδεικνύοντας ότι η αληθινή κομψότητα δεν ξεθωριάζει ποτέ, αλλά εξελίσσεται.