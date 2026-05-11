Υπάρχουν κομμάτια που φοριούνται με τα πάντα και δεν στερούν ούτε έναν πόντο στιλ από το outfit

Η Κάιλι Τζένερ δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες στο Instagram προφίλ της και έδωσε στις διαδικτυακές της φίλες την απαραίτητη στιλιστικό πρόταση για την εποχή, επιλέγοντας ένα τοπ το οποίο έχει πρωταγωνιστική θέση σε κάθε καλοκαιρινή - και όχι μόνο εμφάνιση.

Συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο Madison Square Garden αυτή την εβδομάδα με τον Τιμοτέ Σαλαμέ και στιλιστικά επέλεξε να κινηθεί σε safe μονοπάτια, χωρίς όμως να χάσει την κομψότητα και το στιλ της.

Επέλεξε ένα indigo jean, συνδυασμένο με μια κροκό Hermès τσάντα σε μπλε σκούρο χρώμα και κομψά mules Miu Miu σε πορτοκαλί απόχρωση ωστόσο το κομμάτι που έφερε ισορροπία στο look ήταν ένα λευκό tank top.

Instagram/@kyliejenner

H Κάιλι Τζένερ φόρεσε το άνετο τοπ που κάνει θραύση κάθε καλοκαίρι – Πώς να αντιγράψεις το look

Το tank top, αποτελεί basic κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας καθώς χαρίζει μια μοναδική ευελιξία αλλά και αμέτρητους στιλιστικούς συνδυασμούς. Ιδίως αυτή την εποχή, όπως απέδειξε και η Κάιλι Τζένερ, ένα λευκό φανελάκι θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη και μάλιστα θα το φορέσεις σε κάθε περίσταση, ακόμη και με πιο κομψά items της συλλογής σου, όπως για παράδειγμα με μια σατέν φούστα ή μια tailored βερμούδα.

Instagram/@kyliejenner

Οι στιλιστικοί συνδυασμοί που μπορείς να κάνεις είναι πολλοί. Μπορείς να το συνδυάσεις με pull on παντελόνι, με βερμούδα ή και φούστα, από το γραφείο μέχρι και τη βραδινή έξοδο και, όπως απέδειξε και η Κάιλι Τζένερ το μυστικό είναι στην προσθήκη αξεσουάρ.

Αν θέλεις να αντιγράψεις το look της Κάιλι Τζένερ παρακάτω έχουμε μια σειρά από επιλογές για να διαλέξεις.



Karl Lagerfeld τοπ / Δες εδώ

Answear

Τοπ με τιράντες Interlock/ Δες εδώ

Zara





Ριμπ τοπ με τιράντες/ Δες εδώ

H&M

Λευκό Slim Fit τοπ/ Δες εδώ

Modivo

Tank top rib από μείγμα modal/ Δες εδώ

Oysho



