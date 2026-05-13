Κάννες 2026: Οι πιο λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί – Όταν κλασική κομψότητα και λάμψη κυριαρχούν

Το 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών άνοιξε αυλαία εχθές, 12 Μαΐου, με την κωμωδία του Πιερ Σαλβαντορί, «La Vénus électrique», και θα διαρκέσει έως και τις 23 Μαΐου

Φέτος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών δίνεται προτεραιότητα στο διεθνές σινεμά δημιουργών, φιλοξενώντας πολυαναμενόμενες ταινίες από βετεράνους δημιουργούς αλλά και σκηνοθετικά ντεμπούτα απ' όλο τον κόσμο, ωστόσο, εκτός από τις δύο εβδομάδες γεμάτες κινηματογραφική έμπνευση στις Κάννες 2026, θα απολαύσουμε και άφθονη στιλιστική μαγεία.

Για ακόμη μία χρονιά, το κόκκινο χαλί -από την πρώτη κιόλας ημέρα- και οι εμφανίσεις των λαμπερών celebrities δεν πέρασαν απαρατήρητες, με εμφανίσεις όπως εκείνη της Ντέμι Μουρ, της Πόπι Ντελεβίν και της Τζέιν Φόντα να δίνουν τον παλμό για ό,τι θα ακολουθήσεις.

Και παρότι από πέρυσι η διοργάνωση ανακοίνωσε νέους ενδυματολογικούς κανόνες, κανόνες που απαγορεύουν μεταξύ άλλων τα γυμνά φορέματα και τα ογκώδη ρούχα, οι διάσημες πρωταγωνίστριες δεν πτοήθηκαν και χάρισαν μια αβίαστη λάμψη.

Από τη Ντέμι Μουρ η οποία επέλεξε μια γλυπτική custom δημιουργία από τον οίκο Jacquemus μέχρι τη Χέιντι Κλουμ, η οποία επέλεξε μία Elie Saab τουαλέτα, οι εμφανίσεις της πρώτης ημέρας στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών αποδεικνύουν πως η κλασική κομψότητα κερδίζει πάντοτε τις εντυπώσεις.

Δες παρακάτω τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Maika Monroe με Ashi Studio

Maika Monroe/ Getty Images

Maura Higgins με Andrew Kwon

Maura Higgins/ Getty Images

Ruth Negga custom Christian Dior

Ruth Negga/ Getty Images

Demi Moore με custom Jacquemus

Demi Moore/ Getty Images

Heidi Klum με Elie Saab FW25 Couture





Heidi Klum/ Getty Images

Chloe Zhao με Gabriela Hearst

Chloe Zhao/ Getty Images



Poppy Delevingne

Poppy Delevingne/ Getty Images

Philippine Leroy-Beaulieu με Saint Laurent

Philippine Leroy-Beaulieu/ Getty Images

Kelly Rutherford

Kelly Rutherford/ Getty Images







Jane Fonda με custom Gucci