Κάννες 2026: Οι πιο λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί – Όταν κλασική κομψότητα και λάμψη κυριαρχούν
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
13 Μαΐου 2026
Φέτος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών δίνεται προτεραιότητα στο διεθνές σινεμά δημιουργών, φιλοξενώντας πολυαναμενόμενες ταινίες από βετεράνους δημιουργούς αλλά και σκηνοθετικά ντεμπούτα απ' όλο τον κόσμο, ωστόσο, εκτός από τις δύο εβδομάδες γεμάτες κινηματογραφική έμπνευση στις Κάννες 2026, θα απολαύσουμε και άφθονη στιλιστική μαγεία.
Για ακόμη μία χρονιά, το κόκκινο χαλί -από την πρώτη κιόλας ημέρα- και οι εμφανίσεις των λαμπερών celebrities δεν πέρασαν απαρατήρητες, με εμφανίσεις όπως εκείνη της Ντέμι Μουρ, της Πόπι Ντελεβίν και της Τζέιν Φόντα να δίνουν τον παλμό για ό,τι θα ακολουθήσεις.
Και παρότι από πέρυσι η διοργάνωση ανακοίνωσε νέους ενδυματολογικούς κανόνες, κανόνες που απαγορεύουν μεταξύ άλλων τα γυμνά φορέματα και τα ογκώδη ρούχα, οι διάσημες πρωταγωνίστριες δεν πτοήθηκαν και χάρισαν μια αβίαστη λάμψη.
Από τη Ντέμι Μουρ η οποία επέλεξε μια γλυπτική custom δημιουργία από τον οίκο Jacquemus μέχρι τη Χέιντι Κλουμ, η οποία επέλεξε μία Elie Saab τουαλέτα, οι εμφανίσεις της πρώτης ημέρας στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών αποδεικνύουν πως η κλασική κομψότητα κερδίζει πάντοτε τις εντυπώσεις.
Δες παρακάτω τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
Maika Monroe με Ashi Studio
Maura Higgins με Andrew Kwon
Ruth Negga custom Christian Dior
Demi Moore με custom Jacquemus
Heidi Klum με Elie Saab FW25 Couture
Chloe Zhao με Gabriela Hearst
Poppy Delevingne
Philippine Leroy-Beaulieu με Saint Laurent
Kelly Rutherford
Jane Fonda με custom Gucci
