Πώς να φορέσεις ανοιχτά παπούτσια τη μεταβατική περίοδο

Τα σανδάλια αποτελούν ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια μιας γκαρνταρόμπας αφού μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα και στις μεταβατικές περιόδους της άνοιξης και του φθινοπώρου.

Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να φορέσεις ανοιχτά παπούτσια όμως και πώς μπορείς να τα προσθέσεις σε ένα look με στιλ; Με τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε ανάλαφρα και πιο cozy στοιχεία, τα ανοιχτά παπούτσια μπορούν να ισορροπήσουν ένα look, ακόμη και τις ημέρες που ο καιρός παραμένει απρόβλεπτος.

Η περίοδος που διανύουμε τώρα πάντως είναι ίσως η πιο δημιουργική στιλιστικά εποχή του χρόνου. Δεν κάνει αρκετή ζέστη για αμιγώς καλοκαιρινά outfits, ούτε όμως τόσο κρύο ώστε να επιστρέψουμε αποκλειστικά σε μπότες για αυτό παρακάτω έχουμε τη στιλιστική έμπνευση που χρειάζεσαι.

Πότε είναι η σωστή στιγμή να φορέσεις σανδάλια;

Δεν υπάρχει αυστηρός κανόνας, όμως η θερμοκρασία και η συνολική αίσθηση του καιρού παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι ημέρες με ήπιο καιρό και θερμοκρασίες γύρω στους 18-25 βαθμούς είναι ιδανικές. Η άνοιξη άλλωστε όπως και οι πρώτες φθινοπωρινές ημέρες με ηλιοφάνεια είναι η τέλεια στιγμή για «μεταβατικό» styling.

Γιατί τα σανδάλια απογειώνουν κάθε look

Ένα ζευγάρι σανδάλια μπορεί να αλλάξει εντελώς την αίσθηση ενός outfit. Ακόμη και ένα basic σύνολο με jeans και λευκό πουκάμισο δείχνει πιο ανεπιτήδευτα chic όταν συνδυάζεται με ένα minimal sandal αντί για sneakers ή ankle boots.

Τα ανοιχτά παπούτσια προσθέτουν ελαφρότητα, κάνουν το styling να δείχνει πιο relaxed και χαρίζουν εκείνη τη διακριτική κομψότητα που χαρακτηρίζει τα πιο σύγχρονα transitional looks.

Πώς να ισορροπήσετε το look σου

Το μυστικό για να λειτουργήσουν τα σανδάλια στη μεταβατική περίοδο είναι η ισορροπία. Όταν τα πόδια μένουν ακάλυπτα, τα υπόλοιπα κομμάτια του outfit χρειάζεται να προσθέτουν λίγη περισσότερη «ζεστασιά» και δομή.

Συνδύασε τα σανδάλια με straight-leg jeans ή tailored παντελόνια και ένα ελαφρύ πανωφόρι ή ένα oversized blazer μαζί με minimal σανδάλια δημιουργεί αμέσως ένα polished αποτέλεσμα.

Midi φορέματα με μακριά μανίκια ή λεπτές καμπαρντίνες λειτουργούν επίσης ιδανικά για τις ημέρες που ο καιρός αλλάζει μέσα στη μέρα.



