Η έκθεση «Iris van Herpen: Sculpting the Senses» αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές και πρωτοποριακές εκθέσεις μόδας της χρονιάς, φέρνοντας στο προσκήνιο το έργο της διάσημης Ολλανδής σχεδιάστριας Iris van Herpen.

Η έκθεση «Iris van Herpen: Sculpting the Senses» παρουσιάζεται στο Brooklyn Museum της Νέας Υόρκης από τις 16 Μαΐου έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026 και αποτελεί μια μεγάλη αναδρομή στην καριέρα της δημιουργού, η οποία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης haute couture.

Η Iris van Herpen έγινε γνωστή παγκοσμίως επειδή κατάφερε να ενώσει τη μόδα με την επιστήμη, την τεχνολογία και τη φύση. Ήδη από το 2010, μόλις τρία χρόνια μετά την ίδρυση του brand της, παρουσίασε το πρώτο 3D printed ρούχο σε πασαρέλα υψηλής ραπτικής.

Το συγκεκριμένο κομμάτι, εμπνευσμένο από τον σκελετό ενός φιδιού, θεωρήθηκε επαναστατικό για την εποχή του, αφού μέχρι τότε η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης χρησιμοποιούνταν κυρίως στην αρχιτεκτονική και τη μηχανική. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η van Herpen συνέχισε να πειραματίζεται με νέες τεχνικές και υλικά, συνεργαζόμενη με αρχιτέκτονες, επιστήμονες, βιολόγους, καλλιτέχνες και ειδικούς της τεχνολογίας.

Το έργο της Iris van Herpen παρουσιάζεται σε μία νέα έκθεση, όπου η μόδα συναντά την τέχνη και την επιστήμη

Η έκθεση στο Brooklyn Museum είναι ουσιαστικά μια immersive εμπειρία, δηλαδή μια πολυαισθητηριακή διαδρομή μέσα στον κόσμο της δημιουργού. Οι επισκέπτες θα εισέλθουν σε ένα περιβάλλον όπου η μόδα συναντά την τέχνη, τη φιλοσοφία και τη φύση. Η έκθεση οργανώνεται γύρω από έντεκα θεματικές ενότητες που εξερευνούν ενδιαφέροντα της σχεδιάστριας όπως τα μαθηματικά, η αστρονομία, η νευροεπιστήμη, η παλαιοντολογία, η μυκητολογία και η θαλάσσια βιολογία.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά εκθέματα βρίσκεται το φόρεμα «Mother Mary» της Anne Hathaway, το περίφημο φόρεμα της συλλογής «Sympoiesis» του 2025 που θύμιζε ζωντανό οργανισμό της θάλασσας ενώ παρουσιάζονται επίσης διάσημες δημιουργίες που έχουν φορέσει μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής και του κινηματογράφου, μεταξύ άλλων οι Lady Gaga και Beyoncé.

Επιπλέον ένα ακόμη εντυπωσιακό κομμάτι είναι το bubble dress από τη συλλογή «Seijaku» του 2016, το οποίο αποτελείται από 15.000 χειροποίητες ιριδίζουσες γυάλινες φυσαλίδες.

Τέλος, στην έκθεση περιλαμβάνονται επιστημονικά αντικείμενα, απολιθώματα δεινοσαύρων, κοράλλια, έργα σύγχρονης τέχνης και σπάνια σχέδια επιστημόνων, τα οποία συνδέονται θεματικά με τις δημιουργίες της van Herpen.