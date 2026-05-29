Από τα tailored κοστούμια στα εκκεντρικά κωνικά καπέλα: Το fashion σύμπαν των Pet Shop Boys

Λίγα συγκροτήματα έχουν καταφέρει να επηρεάσουν τόσο βαθιά την αισθητική της pop κουλτούρας όσο οι Pet Shop Boys.

Από τους synth ήχους των ‘80s μέχρι τις θεατρικές live εμφανίσεις και το avant-garde στιλ τους, το βρετανικό δίδυμο των Neil Tennant και Chris Lowe, έχτισε μια ταυτότητα που ξεπερνά τα όρια της μουσικής κι ακόμη κι αν δεν ακολούθησαν ποτέ τα στενά όρια της μόδας, κατάφεραν να την κάνουν εργαλείο αφήγησης, πολιτικής έκφρασης και ταυτότητας.

Με αφορμή την εμφάνισή τους στο Release Athens 2026 στις 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, αξίζει να επιστρέψει κανείς, όχι μόνο στη μουσική τους κληρονομιά, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσαν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αισθητικές στην ιστορία της βρετανικής pop.

Το στιλ των Pet Shop Boys

Από τη δεκαετία του ’80 διαφοροποιήθηκαν από την υπερβολή της mainstream pop σκηνής. Την εποχή που τα περισσότερα συγκροτήματα επένδυαν στο glam και στην λαμπερή rock εικόνα, ακολούθησαν μια πιο ψυχρή και σχεδόν ειρωνική αισθητική. Τα μαύρα tailored παλτό, τα baseball caps, τα αυστηρά κοστούμια και τα industrial γυαλιά ηλίου έγιναν μέρος της εικόνας τους η οποία έμοιαζε περισσότερο με performance art παρά με κλασικό pop styling.

Η σχέση τους με τη μόδα γεννήθηκε μέσα από την ίδια την αστική κουλτούρα της Βρετανίας. Ο Chris Lowe επηρεάστηκε έντονα από το football casual movement των ‘80s, μια streetwear κουλτούρα που πέρασε σχεδόν αυτόματα στην εικόνα των Pet Shop Boys, πολύ πριν το sportswear βρεθεί στα «πάνω» του.

Οι εμφανίσεις που θυμίζουν performance

Επιπλέον τα music videos τους δεν λειτουργούσαν απλώς ως συνοδευτικό υλικό των τραγουδιών, αλλά ως ολοκληρωμένες εικαστικές αφηγήσεις. Οι εμφανίσεις τους συχνά θύμιζαν performance, με γεωμετρικά καπέλα, oversized σιλουέτες, industrial κοστούμια και φουτουριστικές αναφορές να δημιουργούν ένα υβρίδιο ανάμεσα σε μόδα, θέατρο και club culture.

Ίσως η πιο χαρακτηριστική περίοδος αυτής της αισθητικής να ήταν και το άλμπουμ Very του '93 και ειδικά το single «Can You Forgive Her?». Εκεί οι Pet Shop Boys υιοθέτησαν μια σουρεάλ εικόνα με πορτοκαλί jumpsuits, υπερμεγέθη κωνικά καπέλα και έντονα computer-generated visuals.



Το avant-garde styling τους λειτουργούσε σαν μια μορφή αντίστασης απέναντι στην κανονικότητα και την ομοιομορφία. Οι σιλουέτες, τα έντονα χρώματα και τα camp στοιχεία δεν ήταν απλώς αισθητικές επιλογές, αλλά ένας τρόπος να διεκδικήσουν ορατότητα και καλλιτεχνική ελευθερία σε μια εποχή όπου η queer έκφραση συχνά περιθωριοποιούνταν.

Ταυτόχρονα βέβαια αξίζει να πούμε πως οι Pet Shop Boys ανέπτυξαν και μια βαθιά σχέση με τον κόσμο της υψηλής μόδας. Ο Neil Tennant ταυτίστηκε με τους σχεδιαστές Jean Paul Gaultier και Mugler στις αρχές των ‘90s ενώ ο Chris Lowe που συνδέθηκε έντονα με τον Issey Miyake, μετατρέποντας τα φουτουριστικά γυαλιά και τα inflatable jackets του Ιάπωνα designer σε signature στοιχεία της εικόνας του.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που σήμερα εξακολουθούν να αποτελούν πηγή έμπνευσης για σύγχρονους καλλιτέχνες αλλά και designers. Η επιστροφή του tailored menswear, η άνοδος του gender-fluid styling, η εμμονή της μόδας με το retro sportswear και η αναβίωση της club κουλτούρας κουβαλούν έντονα στοιχεία από τον κόσμο που οι Pet Shop Boys βοήθησαν να διαμορφωθεί ήδη από τη δεκαετία του ’80.