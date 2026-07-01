La Coque Francaise: Τα tech accessories που γνωρίσαμε στο Emily in Paris, τώρα και δικά μας

Καθημερινά αντικείμενα που μετατρέπονται στα πιο όμορφα fashion tech pieces με διακριτικό parisian χαρακτήρα.

Είναι τελείως διαφορετικό να πιάνεις το κινητό σου για να στείλεις ένα μήνυμα και εκείνο να είναι όπως το αγόρασες, ίδιο και βαρετό, και εντελώς αλλιώς να το βλέπεις μέσα σε μια υπέροχη θήκη ή ένα phone chain που αμέσως το κάνει ασύγκριτα πιο όμορφο! Τα phone cases και οι μικρές ή μεγάλες αλυσίδες, δεν έχουν μόνο λειτουργικό χαρακτήρα, έχουν και μια απερίγραπτη αισθητική που δημιουργεί χαμόγελα σε κάθε επαφή με τη συσκευή μας και μεταξύ μας, είναι πολύ συχνή αυτή. Αυτή την fashion πινελιά σε μια τόσο καθημερινή διαδικασία όπως είναι η χρήση του κινητού μας είναι για κάποιες από εμάς προϋπόθεση, όπως και για τους συντελεστές του Emily in Paris που επέλεξαν στην παγκοσμίου φήμης σειρά για τη γαλλική τους κομψότητα.

Τι υπέροχο να εμπνευστούμε από την αγαπημένη μας πρωταγωνίστρια να περνάμε το κινητό μας γύρω από τον καρπό ή το λαιμό μας και να αφήνουμε τα χέρια μας ελεύθερα, όσο το Phone chain μας λειτουργεί σαν ένα accessory που ήρθε να συμπληρώσει το outfit μας. Για όλες εμάς, λοιπόν, που αυτή η tech beauty διάθεση είναι στα ύψη, υπάρχει το La Croque Francaise, το γαλλικό Brand που μας προσφέρει πολλές επιλογές που ομορφαίνουν την καθημερινότητά μας.

Parisian aesthetics is calling

Με διεθνή παρουσία σε εμβληματικά department stores όπως τα Galeries Lafayette, Printemps, ElCorteInglés, Rinascente και HarveyNichols, το La Croque Francaise έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον χώρο του fashion-tech lifestyle.

Η συλλογή της La Croque Francaise περιλαμβάνει πέρα από τις κομψές θήκες και crossbody αλυσίδες κινητού και αξεσουάρ για γυαλιά ηλίου και οράσεως, καθώς και decorative bag charms, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική, ποιότητα και λειτουργικότητα με effortless κομψότητα.

Στην Ελλάδα, η La Coque Française δεν θα μπορούσε να λείπει από το πολυκατάστημα attica στην Αθήνα, συνεχίζοντας τις εμφανίσεις της στα εμβληματικά πολυκαταστήματα των μεγαλουπόλεων και χαρίζοντας την γαλλική αισθητική της σε ολοένα και περισσότερες fashion-tech fans. Είτε ως δώρο σε αγαπημένους μας ανθρώπους, είτε ως δώρο στον εαυτό μας, τα tech-accessories La Croque Francaise γίνονται τα πιο πολυχρησιμοποιημένα και πολυαγαπημένα αξεσουάρ της καθημερινότητάς μας!

Παράλληλα φιλοξενείται σε επιλεγμένα luxury resorts και high end boutiques, όπως τα Cavo Tagoo και Sani Resort, φέρνοντας το χαρακτηριστικό parisian chic style κοντά μας.





Για περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα La Coque Francaise στο Instagram.