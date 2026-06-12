Μα τι απέγιναν τα ρούχα – παπούτσια – αξεσουάρ κι από πού κι ως πού ένας οίκος όπως η Hermès πουλάει έλκηθρα και η Chanel μπούμερανγκ;

Μόδα, όταν μιλάμε για διάσημους οίκους υψηλής ραπτικής, σημαίνει ρούχα, πολυτελή και άψογα ραμμένα, χειροποίητες τσάντες και διαχρονικά αξεσουάρ. Μπορεί βεβαίως να σημαίνει και εκκεντρικότητα, όπως τσάντες - σακούλες σκουπιδιών ή από πατατάκια (Balenciaga). Όσο εξωφρενική, όμως, κι αν είναι μια τσάντα, περιμένεις από έναν οίκο μόδας να πουλάει τσάντες, πορτοφόλια, μαντήλια, καπέλα άντε και λαστιχάκια μαλλιών. Αλλά αυτοκόλλητα τσιρότα, τσόπστικς ή μπούμερανγκ; Γιατί, τι μας έκαναν τα ρούχα;

Οι μεγαλύτεροι οίκοι έχουν επεκταθεί πια πολύ πέρα από το τρίπτυχο ρούχα – παπούτσια – αξεσουάρ. Σχεδιάζουν έπιπλα, διακοσμητικά ή ακόμα και είδη ιππασίας -συνεχίζοντας παλιές παραδόσεις των ιδρυτών τους, όπως η Hermès. Ενίοτε, παρουσιάζουν και κάποια αντικείμενα τόσο εξωφρενικά, που σε κάνουν να αναρωτιέσαι ποιος πραγματικά τα αγοράζει -και γιατί. Ας δούμε κάποια από τα πιο παράξενα, που έχουν τεθεί προς πώληση από τα διασημότερα και πλέον ιστορικά brands.

Το έλκηθρο ενηλίκων της Hermès

Το χιονισμένο βουνό ήταν πάντα συνδεδεμένο με την εικόνα της πολυτέλειας. Δεν προκαλεί, λοιπόν, καμία έκπληξη το γεγονός ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της Hermès υπάρχει ολόκληρη ενότητα αφιερωμένη στα χειμερινά σπορ. Ως εδώ καλά.

Αυτό που μάλλον εκπλήσσει είναι ότι ανάμεσα σε πέδιλα και μπαστούνια του σκι, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει και ένα έλκηθρο για ενήλικους αξίας 10.000 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με την περιγραφή του είναι “διασκεδαστικό, εύχρηστο κι ελαφρύ”. Δεν μοιάζει και πολύ με έλκηθρο, αλλά τουλάχιστον στο βάρος, δεν θα τα χαλάσουμε.

Το μπούμερανγκ της Chanel

Το 2017 η Chanel παρουσίασε μια συλλεκτική αθλητική σειρά περιορισμένης κυκλοφορίας, η οποία μεταξύ άλλων περιλάμβανε κι ένα ξύλινο μπούμερανγκ με το λογότυπο του οίκου, αξίας 1.000 λιρών. Προωθήθηκε ως συλλεκτικό και ως καινοτομία, προκάλεσε όμως ουκ ολίγες αντιδράσεις και σκληρές κριτικές -κι ανάγκασε την εταιρία να βγάλει απολογητική ανακοίνωση απέναντι σε όσους προσβλήθηκαν, καθώς το μπούμερανγκ είναι ένα από τα σύμβολα της κουλτούρας των Αβοριγίνων Αυστραλών.

Είτε ως διακοσμητικό “έργο τέχνης”, είτε ως “παιχνίδι” θεωρείται μία από τις πλέον διαβόητες αστοχίες και εμπορικές αποτυχίες του οίκου, που φέρει το όνομα της Κοκό Σανέλ.

Τα τσόπστικς της Gucci

Πολλά μπορεί κάποιος να βρει στην ιστοσελίδα της Gucci, αλλά ίσως το πιο εντυπωσιακά αχρείαστο είναι ένα ζευγάρι ιαπωνικά ξυλάκια φαγητού (τσόπστικς), που κυκλοφόρησαν στο πλαίσιο της συλλογής Pre-Fall 2024.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι τα χειροποίητα αντικείμενα, που κοστίζουν 580 ευρώ, εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα προς αγορά. Άρα, προφανώς, θα έχουν το κοινό τους.

Tα φλίπερ της Louis Vuitton

Οκ, εδώ σαφώς μιλάμε για κάτι συλλεκτικό, ασχέτως αν πρόκειται για αντικείμενο που δεν περιμένεις να βρεις σε ιστοσελίδα οίκου μόδας. Τα τέσσερα φλίπερ, που υπογράφουν οι Pharrell Williams και NIGO για τη Louis Vuitton παρουσιάστηκαν ως συμπλήρωμα της συλλογής φθινόπωρο – χειμώνας 2025. Στην οθόνη τους εμφανίζεται το προφίλ του Γουίλιαμς, ο οποίος έχει επιμεληθεί και τα ηχητικά εφέ τους. Κάθε ένα κοστίζει περίπου όσο ένα διαμέρισμα -από 110.000 έως 120.000 ευρώ.

Η κατηγορία “παιχνίδια” είναι ένα πεδίο έμπνευσης και δημιουργίας για πολλούς διάσημους οίκους. Τόσο η Louis Vuitton, όπως και η Prada προσφέρουν υψηλής ποιότητας επιτραπέζια (από πολυτελή σετ σκάκι και τάβλι μέχρι ξύλινο Jenga η Louis Vuitton και Uno η Miu Miu), οι τιμές των οποίων μπορεί να φτάσουν τα 15.000 ευρώ.

Τα “τσιρότα” της Hermès

Στα πλέον ευφάνταστα αντικείμενα που ένας μεγάλος οίκος μόδας λάνσαρε ποτέ ανήκει μια πρόσφατη κυκλοφορία της Hermès, η οποία πριν από μερικούς μήνες παρουσίασε σετ από τρία επαναχρησιμοποιούμενα patches -τα λέω έτσι γιατί είναι Hermès, αλλιώς θα μπορούσες να τα πεις κι απλώς αυτοκόλλητα ή τσιρότα.

Γεγονός είναι πως μοιάζουν με τσιρότα, όμως είναι φτιαγμένα από αρνίσιο δέρμα. Κοστολογούνται γύρω στα 200 δολάρια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλους τους τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα αυτοκόλλητο -τέλειο;

Το φορητό μπαρ της Fendi

Σας έχει τύχει ποτέ να κάνετε πικνίκ στο βουνό ή σε μια ονειρεμένη ερημική παραλία και ξαφνικά να συνειδητοποιήσατε πόσο απαραίτητο θα ήταν να είχατε μαζί σας ένα φορητό mixology μπαρ για να ετοιμάσετε τα τέλεια κοκτέιλ; Όχι είπατε; ΟΚ ούτε κι εμένα, αλλά πού ξέρεις τι μπορεί να μας βρει στο μέλλον;

Ευτυχώς, η Fendi προνόησε με τη βαλίτσα mixology, που περιλαμβάνει έξι ποτήρια και έξι σουβέρ, ένα σέικερ με λογότυπο, μια μεζούρα για κοκτέιλ, έναν κουβά πάγου με λαβίδα, οδοντογλυφίδες για ελιές, ένα μεταλλικό τασάκι με κόφτη πούρων και πετσέτες με κεντημένο το λογότυπο. Όλα αυτά στην τιμή των 37.000 ευρώ. Εναλλακτικά, μπορούμε πάντα να προτιμήσουμε ποτηράκια από μπαμπού στο βουνό ή στην παραλία.

Η τσάντα - κόκκαλο και η σακούλα ανάγκης

Η ενασχόληση των μεγάλων οίκων μόδας με τα αγαπημένα μας κατοικίδια δεν περιορίζεται σε περιλαίμια, λουριά, ρουχαλάκια, και δοχεία φαγητού. Στη Louis Vuitton θα βρούμε μεταξύ άλλων και τσάντα μεταφοράς των δοχείων νερού και φαγητού του σκύλου μας σε σχήμα κόκκαλου -με το εμβληματικό μονόγραμμα.

Ανάμεσα στις πολυάριθμες τσάντες μεταφοράς ή τα κλουβιά πουλιών, που έχουν λανσάρει πολλά διάσημα brands, υπάρχουν επίσης και αντικείμενα καθημερινής ανάγκης, όπως η θήκη με τις σακούλες για τα κακάκια των αγαπημένων μας pets. Που αν δεν έχουν επάνω το λογότυπο π.χ. του κεφαλιού της μέδουσας του Versace, με τι καρδιά να βγάλεις τον σκύλο βόλτα το πρωί;