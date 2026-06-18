Αν υπάρχει ένα παπούτσι που κανείς δεν περίμενε να δει ξανά στις πασαρέλες και στο street style, αυτό είναι σίγουρα τα jelly shoes, τα οποία από το περσινό καλοκαίρι έχουν κάνει θραύση.

Τα χαρακτηριστικά διάφανα πλαστικά σανδάλια που φορούσαμε παιδιά στην παραλία στα '00s επιστρέφουν για ακόμη ένα καλοκαίρι πιο ενημερωμένα, μέσα από μια πιο εκλεπτυσμένη, σύγχρονη και πολυτελή εκδοχή.

Μεγάλοι οίκοι μόδας έχουν επανερμηνεύσει το αμφιλεγόμενο παπούτσι με τις πασαρέλες να αποδεικνύουν πως τα jelly shoes δεν αποτελούν πλέον μια αποκλειστικά νοσταλγική αναφορά, αλλά ένα fashion item με ξεκάθαρη θέση στη σύγχρονη γκαρνταρόμπα.

Από τις τολμηρές δημιουργίες του οίκου Loewe λοιπόν έως τις πιο διακριτικές και κομψές προσεγγίσεις του οίκου Valentino, το trend έχει αποκτήσει ξεκάθαρα μια νέα δυναμική και κερδίζει την προσοχή τόσο των fashion girls.

Jelly shoes: Τα «παιδικά» μας παπούτσια επιστρέφουν πάλι στις τάσεις της μόδας

Σε έντονες χρωματικές εκδοχές και με παιχνιδιάρικα σχέδια, τα jelly shoes κυκλοφορούν όχι μόνο σε κλασικά στιλ αλλά έρχονται και σε διάφανα mules, kitten heels, flip-flops με μινιμαλιστικά σχέδια που μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε ένα σύγχρονο σύνολο,καταλαβαίνεις λοιπόν πως μπορείς να τα φορέσεις κάθε στιγμή της ημέρας αλλά και σε κάθε περίσταση.

Πώς θα τα φορέσεις; Για ένα κομψό αποτέλεσμα, τα διάφανα jelly mules μπορούν να συνδυαστούν με ένα midi φόρεμα σε ουδέτερους τόνους ή και με ένα λινό σύνολο ενώ για ένα πιο girly αποτέλεσμα, ένα ζευγάρι kitten heels σε ρομαντική απόχρωση θα σου δώσει τα vibes που χρειάζεσαι.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά looks ώστε να εμπνευστείς και να προσθέσεις αυτό το καλοκαίρι τα jelly shoes στις εμφανίσεις σου.

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