Η Χέιλι Μπίμπερ έγινε το πρόσωπο της Skims και μόνο «Ουάου» μπορούμε να πούμε για αυτές τις λήψεις.

Το διάσημο μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Skims για τη συλλογή Everyday Cotton, μία καμπάνια που φέρνει στο επίκεντρο τα basic κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας, μέσα από μια σειρά μίνιμαλ αλλά εντυπωσιακών εικόνων.

Για τα εντυπωσιακά καρέ το μοντέλο ποζάρει φορώντας μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της σειράς, όπως το Everyday Cotton Triangle Bralette και το Hipster Brief, σε αποχρώσεις που κυμαίνονται από το κλασικό λευκό και μαύρο μέχρι το γκρι, το καφέ και το Peony (την απαλή ροζ απόχρωση που κυκλοφορεί σε περιορισμένη έκδοση) ενώ σε ό,τι αφορά την αισθητική, ο φωτογράφος Mert Alas ο οποίος ανέλαβε τα «κλικ» επέλεξε ένα λιτό σκηνικό με ουδέτερο φόντο και έντονο φωτισμό, αφήνοντας τα σχέδια και το προσωπικό στιλ της Χέιλι Μπίμπερ να αναδείξουν με τον καλύτερο τρόπο τη συλλογή.

Η Χέιλι Μπίμπερ ποζάρει με εσώρουχα για τη νέα καμπάνια της Skims και είναι ο ορισμός της hot άνεσης

Η ίδια η Χέιλι Μπίμπερ, όπως αναφέρεται στο WWD, δήλωσε ότι η συλλογή ανταποκρίνεται πλήρως σε όσα αναζητά στα καθημερινά της essentials. ««Η συλλογή Everyday Cotton έχει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητώ. Είναι απαλή, άνετη και εύκολη στη χρήση σε κάθε περίσταση. Αυτά είναι τα κομμάτια που ψάχνω ξανά και ξανά».

Από την πλευρά της, η Κιμ Καρντάσιαν εξήγησε πως η Μπίμπερ αποτέλεσε μια φυσική επιλογή για την καμπάνια, χάρη στην ικανότητά της να μετατρέπει ακόμη και τα πιο απλά κομμάτια σε fashion statement.

Να σου θυμίσουμε πως, η Everyday Cotton συλλγοή της Skims λανσαρίστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά και περιλαμβάνει δέκα από τις πιο δημοφιλείς γραμμές εσωρούχων της Skims, επανασχεδιασμένες σε εξαιρετικά απαλό φυσικό βαμβάκι. Η σειρά διαθέτει bralettes, briefs, hipsters, thongs και boy shorts και πολλές επιλογές σε ό,τι αφορά τα μεγέθη.

